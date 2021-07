“Es ridículo”: Samuel García acusó que el INE lo quiere multar por 55 millones por publicaciones de Mariana Rodríguez

Samuel Garcia, Citizen Movement party's candidate for governor in the state of Nuevo Leon, gestures to supporters after the mid-term elections, during a celebration at the Macroplaza in Monterrey, Mexico June 7, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, denunció que la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), le quiere imponer una multa de 55 millones de pesos por la difusión de fotografías e historias en redes sociales de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, durante el periodo de campañas.

“Hace unas horas me enteré de que la Unidad de Fiscalización del INE me quiere poner una multa de 55 millones de pesos. Cuando me llegó la noticia no entendí la razón: ganamos a la buena, sin trampas, apegados a la ley y por casi 9 puntos”, dijo el próximo gobernador.

En el documento que partió, se lee que la Unidad contabilizó 45 fotografías con el costo de 40 mil pesos cada una y 1,300 historias con un precio de 20 mil pesos cada una, por lo que el monto total que debería pagar Mariana Rodríguez es de 27 millones 800 mil pesos.

