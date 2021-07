Samuel García podría reiniciar clases presenciales en Nuevo León tras su toma de posesión

Samuel García tomará el cargo de gobernador en 12 semanas (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

Las actividades escolares han estado frenadas por más de un año gracias a la pandemia de coronavirus que azotó el país desde febrero del 2020. Poco a poco, las autoridades de varias partes de México han comenzado a plantear esquemas para el regreso a clases presenciales. Entre ellos se encuentra el gobernador electo del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda que pretendería regresar a clases presenciales al tomar posesión del cargo.

Hasta ahora, el gobernador electo dijo haber intentado convencer a su predecesor, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, para dar oportunidad de abrir planteles educativos el siguiente ciclo escolar.

“Estoy haciendo todo lo humanamente posible en mi capacidad para convencer al actual gobernador que sí haya regreso a clases voluntario”, dijo en entrevista para Nuevos Cambios, programa conducido por Víctor Martínez. Esto con el fin de recalcar a la población que ha expresado preocupación por el tema que aun no cuenta con la potestad para decidir cuando se regresa a clases.

El gobernador electo explicó que las familias deben estar a favor de la reapertura para volver a abrir (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Señaló que reanudará las clases si existe un 70% de los padres y madres de familia aprobando la reapertura, pero explicó que “si hay papás que tienen la firme creencia que los niños no están listos o que la escuela de su colonia no está adecuada, no pasa nada, habrá un modelo híbrido”.

Por otro lado, Samuel García detalló que impulsará en primer lugar la apertura de guarderías, estancias infantiles, educación básica pública y privada para el reinicio de las clases. “Tenemos que dejar que ya corran, que esto se normalice y seguirnos cuidando, porque muchas de estas restricciones son en virtud del aumento de contagios”, señaló durante la entrevista.

Sin embargo, reconoció la necesidad de mantener la guardia alta contra el COVID-19 para que la oportunidad de retomar las clases siga latente. Explicó que la Secretaría de Educación del Estado está haciendo dinámicas para determinar el estado socioemocional en el que volverán los niños a las escuelas, sobre todo, con el objetivo de reconocer que tanto impactó tener un año completo desde la virtualidad.

“Habrá herramientas como lectura, aritmética que puede que hayan perdido el avance que estaba presupuestado en el año, cambiaremos las dinámicas para ver si el niño llega socioemocionalmente listo”, explicó.

Samuel García fue electo gobernador el pasado 6 de junio (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

En la misma entrevista, el gobernador electo dio a conocer que las primeras acciones de su gestión estarán enfocadas en mejorar el transporte público para aumentar sus ganancias y evitar el aumento de tarifas. Además de que pretende concretar proyectos como el Tren Suburbano, la carretera Interserrana o la carretera Gloria-Colombia.

Otra de sus posibles acciones con las que inaugurará su gubernatura será negociar con el gobierno de Tamaulipas para evitar el trasvase anual de la Presa El Cuchillo, por la que ofrecerá a cambio una concesión de agua del Río Pánuco a su estado vecino.

Aun quedan 12 semanas por delante para que el mexicano tome protesta, sin embargo, adelantó que su gobierno estará estructurado por bloques para un mejor desempeño. García Sepúlveda comentó que hay16 secretarías y 80 paraestatales que, aunque no serán fáciles de manejar, lo segmentará en cinco o seis partes basadas en los principales ejes de desarrollo para poder tener un mejor control

