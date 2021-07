Pide Sheinbaum a millennials aplicarse la vacuna designada en su alcaldía: “Todas son buenas”

(Foto: CDMX)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que todas las vacunas aplicadas contra COVID-19 en la capital son eficaces, por lo que invitó a la población a inmunizarse en su alcaldía con la vacuna designada y no acudir a otras demarcaciones a fin de recibir otra marca de biológico.

Lo anterior lo dijo al exponerle que los “millennials” que ahora están siendo inoculados han mostrado interés en vacunarse con biológicos de otras farmacéuticas, no precisamente con los que les fueron asignados en sus demarcaciones.

“Es preferible que no lo hagan así porque el número de vacunas está, tenemos un lote específico de vacunas, por eso lo dividimos por alcaldías. Lo que puede llegar a ocurrir es que si van a vacunarse con AstraZeneca, pues a lo mejor ya no hay suficientes vacunas”, aseguró la mandataria durante su habitual conferencia de prensa de este mediodía.

“Hay que decirle a la ciudadanía que todas las vacunas son buenas, todas, todas, todas: Sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, todas cubren para la enfermedad grave de COVID-19, entonces no tengan problema en vacunarse con una o con otra”, insistió.

Y es que cabe recordar que hoy inició la vacunación masiva de personas de 30 a 39 años en las alcaldías Tláhuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, y Tlalpan, con lo que se preve inocular hasta el 24 de julio a 711,495 personas.

Esta población joven recibirá los antígenos de las marcas AstraZeneca y Sputnik V; no obstante, en redes sociales algunas personas del sector han manifestado no estar de acuerdo con la aplicación de la vacuna de estas farmacéuticas. Además, el inicio de la vacunación a este grupo de edad ha provocado desde memes hasta preocupaciones por los efectos secundarios que podría tener el inmunológico.

De acuerdo con la Guía técnica para la aplicación de la vacuna AstraZeneca contra el virus SARS-CoV-2 del Gobierno de México, los síntomas que se podrían presentar luego de recibir la primera dosis son: dolor en el sitio de la inyección; fatiga; dolor de cabeza; mialgia (dolor muscular); artralgia (dolor en las articulaciones) y fiebre (temperatura de 38 grados o más).

Por su parte, los síntomas tras aplicarse Sputnik V son mínimos y pueden presentarse en el primer o segundo día después de la aplicación; los más comunes son: dolor en la parte de la aplicación, inflamación, escalofríos, fiebre y malestar general, de acuerdo con la Guía Técnica para la aplicación de esta vacuna.

No obstante, el problema que los capitalinos han expuesto con este biológico ruso es que no está aprobado en la Unión Europea, ni figura en la lista de la Organización Mundial de la Salud, es decir, que un certificado de vacunación con este antígeno no puede ser presentado para ingresar a ningún país europeo.

Y es que con la entrada de la tercera ola del COVID-19 a México, así como la presencia cada día mayor de la variante Delta entre la población, los jóvenes de entre 18 a 39 años se han convertido en el blanco principal de esta enfermedad.

Por esa razón, y en consideración que la juventud es el último grupo en recibir el antígeno, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, emitió seis recomendaciones específicas para la prevención y cuidado ante el COVID-19.

1. Pensar que tienes COVID-19

2. Evitar las pruebas de anticuerpos “las de cajitas”

3. No automedicarse

4. En caso de resultar positivo ante el COVID-19, acudir a un monitoreo médico

5. Si el paciente presenta dificultades para respirar, llamar al 991 para que se le canalice de inmediato a una unidad hospitalaria para su atención médica.

6. Acudir a la vacunación cuando las fechas y horarios correspondan.

