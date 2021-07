“Realiza una celebración de sus supuestos éxitos”: la mordaz crítica de Bloomberg hacia AMLO y el manejo de la pandemia en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido un discurso positivo a lo largo de la pandemia. Foto: Presidencia de México

Este sábado, la revista estadounidense Bloomberg Businessweek sacó a la luz un artículo en el que se habla del mal manejo de la pandemia en México, las vacunas y el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien maneja que no ha habido mayor problema con la situación.

El texto titulado “Cómo olvidar una pandemia”, comienza hablando sobre las mañaneras del presidente López Obrador. “Cada mañana, de lunes a viernes, el presidente de México realiza una celebración televisada de sus supuestos éxitos”, dice el texto.

Recuerda que, hasta enero, en la conferencia de prensa mañanera, se mostraba un gráfico gigante a la población, en el que se señalaba que el progreso indiscutible del país, al cual se calificaba como la primera nación latinoamericana en vacunar a sus ciudadanos contra el virus del COVID-19.

Después de esto, se lee, los datos volvieron a ser malos, pues Pfizer, quien en ese momento era el único proveedor de vacunas, redujo a la mitad, y después por completo las entregas. Debido a esto, las muertes en México aumentaron.

Esto, se lee, no lo sabía la población mexicana, pues se dejaba llevar por el discurso positivo del presidente López Obrador, pero el país se estaba convirtiendo en un foco rojo de la pandemia a nivel mundial.

En un principio, el gobierno de México optó por hacer pruebas COVID únicamente a personas con síntomas. REUTERS/Luis Cortes

“La versión alternativa de la realidad del gobierno incluyó un recuento insuficiente de casos y muertes, algo que reconoció tardíamente en marzo cuando anunció que las muertes relacionadas con Covid eran mucho más altas que el recuento oficial, que se situó en alrededor de 234.000 al 5 de julio. derivar del exceso de muertes, término epidemiológico para el aumento de la mortalidad en comparación con un año promedio. En uno de esos análisis, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington sitúa las muertes por Covid en México en alrededor de 540.000″, dice el texto.

Recuerda que durante la conferencia de prensa mañanera del 18 de enero, AMLO dio a conocer algunos datos falsos e incómodos. Por esas fechas, Pfizer acababa de enviar a México al final de la línea por suministros limitados, mientras cerraba una planta para realizar mejoras.

El presidente López Obrador dijo a su audiencia, que estaba accediendo a una solicitud de altruismo, que nunca existió, de las Naciones Unidas, que trataba sobre renunciar a las vacunas para que la farmacéutica Pfizer pudiera impulsar la producción para abastecer a las naciones más pobres que no tenían la posibilidad de comprarlas.

López Obrador, esa ocasión, afirmó que había accedido a dicha petición, pues hubiera sido injusto, inhumano y contradictorio no hacerlo.

Lo que en realidad pasaba, estaba completamente fuera de las manos del país y de su gobierno. Si bien, la farmacéutica sí estaba realizando remodelaciones en su planta de Bélgica, la misma empresa había tomado la decisión de hacer recortes de envíos de vacunas a América Latina y Europa, para aumentar el envío a Israel, pues este último acababa de firmar un acuerdo de intercambio de datos con Pfizer, para que mandara vacunas al país para probar su efectividad.

Las cifras oficiales dicen que más de 236,000 personas han muerto en México. REUTERS/Luis Cortes

Los métodos para calcular el número de muertes en el mundo varían, pero cada estudio muestra que México es uno de los países más afectados en este tema, a nivel mundial. Para el promedio mensual de muertes en exceso durante la pandemia México ocupa la tercera posición, solo por detrás de Ecuador y Perú, según un análisis de Bloomberg.

Durante el pasado mes de diciembre, el intenso aumento de muertes en México, a causa del virus, fue bastante notorio. No fue hasta mayo que las las hospitalizaciones en el país cayeron un 13% de la capacidad de los nosocomios, cuando en enero fue de 90%, mientras que la tasa de positividad que alguna vez fue la más alta del mundo, aproximadamente del 50% cayó al 17%.

En el artículo también se explica que AMLO no tomó muchas acciones que otros países sí. “Mientras Europa está luchando públicamente sobre cómo reabrirse al turismo extranjero, México nunca cerró los viajes aéreos desde ningún país ni requirió pruebas o cuarentenas de los visitantes. Pero el olvido no significa que no haya sucedido o que no pueda volver a suceder pronto”.

El medio estadounidense narra que el primer error de México, y probablemente el más grande, fue su plan de pruebas COVID. Como parte inicial de la respuesta de México a la pandemia, se hizo pruebas únicamente a personas que contaban con síntomas.

México ha sido uno de los países, a nivel mundial, con mayor número de muertes por COVID. EFE/Luis Torres/Archivo

El segundo gran error del país, fue la negativa de AMLO a contraer deuda para pagar el estímulo fiscal o la ayuda a los pobres, algo que hicieron los líderes de la mayoría de las principales economías.

“Esto reflejaba las peculiaridades económicas del propio presidente, que nunca ha poseído una tarjeta de crédito a su nombre. Hijo de dueños de tiendas de telas del estado de Tabasco, AMLO ha evitado los lujos y se ha negado a volar en el Boeing 787 Dreamliner presidencial que ha estado tratando de vender desde su primer día en el cargo. Su filosofía política fue moldeada por el desastroso default de la deuda de 1982, que elevó la inflación al 115%, y la Crisis del Tequila de 1994, que produjo una repentina devaluación del peso y una recesión”, dice el texto del medio.

