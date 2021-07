“No va con su personalidad tener un tapado”: Estefanía Veloz sobre AMLO y las elecciones de 2024

Estefanía Veloz indicó que varios medios informativos no han terminado de “entender” al mandatario Andrés Manuel López Obrador (Foto: Instagram/estefaniavloz)

Ante el destape de varios posibles candidatos del partido Morena a la presidencia en las elecciones del 2024, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, la comunicadora Estefanía Veloz indicó que varios medios informativos no han terminado de “entender” al mandatario Andrés Manuel López Obrador, ya que la existencia de un tapado “no van con su personalidad”.

En entrevista con Julio Astillero, la activista señaló que es evidente que los medios y muchos analistas políticos “no están entendiendo al presidente y no lo conocen” cuando ponen sobre la mesa la idea de que existe un tapado.

Aseguró que López Obrador ha dejado claro que no seguirá las prácticas de los pasados sexenios en imponer a un sucesor presidencial, ya que eso no va con lo que intenta construir en la Cuarta Transformación.

Veloz aseguró que López Obrador ha dejado claro que no seguirá las prácticas de los pasados sexenios en imponer a un sucesor presidencial (Foto: Presidencia de México)

“Me parece lo más anti Andrés Manuel que existe; creo que ha sido muy claro que ese tipo de conductas no van con su personalidad y haría justo lo contrario para que no se pareciera lo más mínimo a esa práctica”.

Al ser cuestionada sobre si es “un buen tiempo” para que salgan los precandidatos del 2024, Estefanía Veloz señaló que los personajes se destaparon por tres razones.

“Para mi fueron tres cosas muy importantes, la primera es la configuración y reconfiguración de todo después de las elecciones del 6 de junio. Todo lo que tenía que pasar, personas terminaron saliendo del movimiento y donde el presidente anunciaba que se iba a cambiar el gabinete”, puntualizó.

La segunda causa fue el colapso de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México (Fotoarte: Infobae México)

La segunda causa fue el colapso de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México el pasado 3 de mayo, que “indudablemente se vio que era la oportunidad para debilitar a quien ya sabíamos que iba a estar en la boleta”, es decir, Marcelo Ebrard.

Detalló que la tercera razón fue la militancia de Morena; algunos liderazgos, a pesar de que se viene la renovación de partido, se adelantaron a gritarle “presidenta” a Claudia Sheinbaum durante un evento en el Auditorio Nacional para celebrar los 3 años de triunfo electoral del partido.

“Después de haber perdido la ciudad y cuando era un momento de decir que perdieron contra el PAN más reaccionario, pasar a la reinterpretación de los afectos del presidente e interpretación de las personas de sí a Mario Delgado le había gustado o no que le gritaran a Claudia Sheinbaum presidente en su evento en la CDMX”, aseveró.

La activista indicó que algunos liderazgos se adelantaron a gritarle “presidenta” a Claudia Sheinbaum (Foto: Twitter / @Claudiashein)

Veloz afirmó que las próximas elecciones presidenciales serán un proceso largo, ya que muy a pesar de la militancia de Morena, “tendremos un candidato a la presidencia”.

Indicó que habrá descontento por el candidato que se elija si no se lleva un proceso que escuche a la militancia, ya que el pasado 13 de julio Mario Delgado advirtió que el partido elegirá a su candidato o candidata mediante el método de encuesta, para que sea “el pueblo” quien decida al abanderado de la autollamada Cuarta Transformación.

Ante esto, Veloz expresó que “el proceso de encuestas ha dejado mucho a desear, no ha sido limpio, más allá de tomar en cuenta las voluntades de las personas que son afines a la militancia”, por lo que el partido debe pensar en un ejercicio distinto.

La activista expresó que el candidato de Morena para 2024 debe ser un personaje que pueda mostrarse como alguien que dé continuidad a la Cuarta Transformación de manera práctica y políticamente.

SEGUIR LEYENDO: