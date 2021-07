Variante Delta de COVID-19 llegó a Querétaro: el estado elevó la alerta en estas vacaciones

QUERÉTARO, QUERÉTARO, 13ENERO2021.-Desde temprana hora y con más de 9 mil dosis inició el programa piloto de vacunación en hospitales Covid 19. En el Hospital General de la capital queretana se aplicarán más de 1400 dosis y esta primera etapa vacunará a personal médico. Durante el arranque del programa piloto acudió el gobernador Francisco Domínguez, el secretario de salud del estado y la delegada de Bienestar Rocío Peniche. FOTO: DEMIAN CHÁVEZ /CUARTOSCURO

Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, informó que el primer caso identificado de la variante Delta de coronavirus se dio en el estado y sería un caso importado debido a que la persona infectada se contagió en Puebla.

Querétaro reporta un contagio por la variante Delta (B.1.617.2) de Covid-19, entre los 162 infecciones con variantes que se han identificado en la entidad.

La directora de los Servicios de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, informó que a los 151 casos con variantes que se detectaron a mediados de julio, se sumaron 11 casos entre ellos el contagio por medio de la variante Delta.

Este caso, explicó, podría ser importado, debido a que se trata de una persona que acudió a Puebla y al retornar a Querétaro presentó síntomas.

Un adulto mayor es vacunado contra la covid-19 en un modulo instalado en el estadio La Corregidora, en el estado de Querétaro (México). EFE/Enrique Contla

En el corte de las 21 horas de este miércoles la Secretaría de Salud estatal informó que tenía registrados 373 casos activos, 69,752 casos acumulados y 4,819 fallecidos.

Tras reiterar que la entidad se ubica en estado de alerta debido a la velocidad con que aumenta el número de activos por COVID-19, la Vocería Organizacional dio a conocer que el Comité Técnico de Salud se encuentra considerando combinaciones para modular escenarios.

El Vocero Organizacional, Rafael López González, señaló que los esfuerzos colectivos que lleva a cabo la sociedad queretana, pese a los continuos llamados a la no relajación, no serán suficientes para detener las variantes del virus, ni para contener la tercera ola, por lo que “de no enfocarnos en detener al virus hoy, más adelante la intensidad del fenómeno podría requerir medidas dolorosas para todos.

Nadie quisiera tener que cancelar sus planes, ni diferir el esperado regreso a clases, afirmó; sin embargo, señaló que hay quienes han decidido “jugársela” junto con sus familias pensando que aún pueden burlar al virus en sus destinos vacacionales, a pesar de que hay gente cercana que está enfermando, quizá por segunda vez.

Soldados transportan la vacuna china CanSino Biologics contra el coronavirus (COVID-19) facilitados por el laboratorio Drugmex, ubicado en Querétaro Foto: (REUTERS/Luis Cortes)

A quienes han decidido continuar con sus planes vacacionales o con sus reuniones sociales y salidas pidió considerar aspectos como la extremada capacidad de transmisión de las nuevas variantes, así como los altos niveles de contagios que se presentan en estados vecinos al nuestro, por lo que llamó a hacer un ejercicio de consciencia y situarse en el momento en que alguno de los miembros de familia caiga enfermo durante un viaje que pudo haberse cancelado.

“Piensa en primera persona, reflexiona, actúa. Puedes ser tú quien se contagie y muera; pueden ser los tuyos”, manifestó.

Posteriormente comparó la situación actual con una carrera, donde, para ganar, se hace necesaria la presencia de un entrenador, además de realizar diariamente varios actos de voluntad: “la Vocería Organizacional es este entrenador, la carrera es tu vida y el entrenamiento no es opcional”, enfatizó.

Cortesía: Presidencia

López González destacó que no perder la carrera ni la vida depende de acciones sencillas como: usar el cubreboca siempre que estamos fuera de casa, respetar la sana distancia, lavarnos continuamente las manos, ventilar espacios, salir de casa sólo a lo indispensable y no compartir vida con más de dos burbujas rutinarias y cuatro esporádicas una vez cada dos meses, así como privilegiar esos momentos en espacios abiertos, evitando compartir comida, platos, vasos.

A fin de contar con mayor perspectiva sobre nuestra situación el Vocero precisó que el grupo de edad de entre 20 y 49 años reúne más del 70% de los contagios; además recordó que países como Chile, luego de la vacunación bajaron sus defunciones en grupos mayores de 50 años, pero subieron en el rango de 40 a 49, y que la tercera ola de la India sucedió cuando el país llevaba el mismo porcentaje de vacunación que hoy tenemos en México, mientras que Israel, a pesar de contar con el 100% de población vacunada, reimpuso el uso del cubreboca ante nuevos casos y hospitalizaciones.

Del 17 de junio de 2020 al 13 de julio de 2021 suman 1,214 establecimientos suspendidos y 555 dispersiones de eventos por incumplir las medidas sanitarias.

SEGUIR LEYENDO: