INE respondió a las críticas y dijo que la consulta popular sobre expresidentes “va bien”

Lorenzo Córdova respondió a las críticas al INE sobre la difusión de la Consulta Popular 2021 (Foto: EFE / Jorge Núñez)

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), respondió a las críticas sobre la Consulta Popular del primero de agosto. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el funcionario aclaró que la campaña de promoción del ejercicio participativo, por mandato constitucional, comenzará el próximo jueves 15 de julio.

Aunado a esto, señaló que el organismo democrático no fue el que determinó la fecha de inicio sino que la mayoría en el Congreso de la Unión, conformado por las cámaras de Diputados y Senadores, decidió mover la entrada en vigor de la convocatoria del pasado mes de octubre al día referido.

Ante quienes mienten afirmando que el INE no quiere la consulta, es muy importante aclarar que si la campaña de difusión iniciará hasta este jueves 15 de julio y no antes, se debe a una decisión que adoptaron las mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en donde se decidió mover la fecha de la entrada en vigor de la convocatoria del pasado mes de octubre hasta este jueves 15 de julio. Es decir, eso no lo decidió el INE, lo hizo la mayoría de ambas cámaras

Córdova Vianello dio a conocer que hasta este finde semana ya se habían entregado nombramientos a más de 236,000 funcionarias y funcionarios de mesas receptoras del voto (Foto: Cuartoscuro)

No obstante, aclaró que desde hace casi más de un mes, el INE tiene canales de información para que la ciudadania se enteren de los detalles de la consulta.

Por otra parte, Córdova Vianello dio a conocer que hasta este finde semana ya se habían entregado nombramientos a más de 236,000 funcionarias y funcionarios de mesas receptoras del voto. Esto es el 83% de las personas requeridas, y de ellas se han capacitado a 228,000, es decir, el 80% del total necesario.

Lo anterior, destacó, “nos permite afirmar que la consulta va y va muy bien”.

Por otra lado, el consejero presidente indicó que se trata del primer ejercicio de esta naturaleza que se organiza bajo los parámetros de calidad técnica y certeza que el INE “imprime a los procesos electorales”.

Será la consulta popular más amplia de las que se haya realizado, pues por primera vez en la historia cada uno de los más de 93 millones de mexicanos inscritos en la lista nominal de electores tendrán una boleta esperándolos para participar en las mesas receptoras.

Beatriz Gutiérrez Müller expresó con cierta suspicacia que el organismo encabezado por Lorenzo Córdova no ha mostrado interés en informar (Foto: Cuartoscuro)

En días pasados, personajes del medio público hicieron señalamientos al INE por no promocionar la Consulta Popular 2021. Uno de ellos fue la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, quien expresó con cierta suspicacia que el organismo encabezado por Lorenzo Córdova no ha mostrado interés en informar a los mexicanos mayores de 18 años acerca de dónde votar o cuáles son los requisitos para hacerlo.

“El #INE necesita que lo ayudemos un poco a promover la consulta, aprobada por los tres poderes de la Unión. Parece que no tienen mucho tiempo para ocuparse de ella, o cierto desinterés en publicitarla en la mayoría del órgano colegiado. Espero que no sea así. Pero no informan mucho dónde votar porque, además, no se instalará la totalidad de casillas a las que estás acostumbrado. Por ejemplo, Colima solo tendrá 337 mesas receptoras y Campeche, 416”, publicó la comunicóloga en su cuenta de Twitter.

La Consulta Popular 2021 se llevará a cabo el domingo 1 de agosto (Foto: Cuartoscuro)

A modo de reflexión, la investigadora indicó que la democracia se constituye y fortalece por todos los ciudadanos, mientras que “las instituciones organizadoras y judiciales de la materia son tan solo personal designado para llevar a cabo su tarea (de hecho, ellos no son votados en las urnas)”.

También hizo un llamado a promover el ejercicio participativo, buscar la mesa receptora indicada y marcar la papeleta con alguna de las dos opciones disponibles. A pesar de que no reveló el sentido de su voto, la escritora aseguró que acudiría a la casilla que le corresponde para participar en dicho ejercicio.

SEGUIR LEYENDO: