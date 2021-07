“Unos hombres me faltan al respeto”: la última llamada de Leicy Celina, de 15 años, antes de ser asesinada en Sonora

Leicy Celina "V", fue al parque el domingo, pero ya no regresó a su casa, fue brutalmente golpeada y asfixiada, su cuerpo fue hallado este lunes en Sonora Foto: (Facebook Yo Soy Maico)

Leicy Celina, una adolescente de 15 años, salió de su domicilio a las 15:00 horas del domingo 4 de julio, luego de pedir permiso para visitar a una amiga que vive a tres cuadras de su domicilio, en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Sonora, pero ya no volvió, la asesinaron.

A las 18:00 horas tuvo contacto con su familia, cuando la menor le mandó mensaje a su madre por mensajería instantánea a través de su teléfono celular, diciendo que estaba en el parque de la colonia Las Bellotas, a las 18:02 horas le llamó a su madre.

“Mamá, unos hombres me están faltando al respeto”, le alcanzó a decir la adolescente visiblemente preocupada, sin embargo la llamada se cortó ya no contestó, no se supo más de ella hasta que apareció su cuerpo.

Leicy Celina fue localizada, sin vida a las 14:30 horas del pasado lunes 5 de julio a un costado de la cinta asfáltica de la Carretera Internacional 15, a la altura del kilómetro 197+400 del tramo Ímuris-Magdalena, de momento estaba como no identificada.

El caso indignó a los ciudadanos que reclamaron por que ni a plena luz del día las autoridades pueden evitar que secuestren y maten a niñas y mujeres en el país Foto: (Facebook)

Posteriormente, personal de la Fiscalía de Sonora cotejó rasgos y vestimentas, con personas reportadas como desaparecidas y/o extraviadas, coincidiendo con una menor de Nogales, por lo que familiares realizaron la identificación posteriormente.

La madre de la menor interpuso denuncia en el Centro de Atención Temprana (CAT) en Nogales a las 12:40 horas del 5 de julio, se dio inició su búsqueda de inmediato, a las 14:14 horas se anexó al Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), a través de la Trilogía Investigadora, informó que realiza las indagatorias por el feminicidio cometido en agravio de la menor de edad, de 15 años, luego de que fuera localizada sin vida.

Leicy, de 15 años, se vería con una amiga en un parque en la colonia Bellotas, ubicado frente a la colonia donde vivía, Luis Donaldo Colosio, pero de ahí despareció Foto: (Maps)

Después fue localizada sin vida, personal de la Fiscalía de Sonora realizó los estudios correspondientes de ley, determinando que la causa de muerte fue por asfixia, presentó compresión neurovascular y golpes diversos.

El Agente del Ministerio Público, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de Servicios Periciales integran la carpeta de investigación con entrevistas, indicios y diversas acciones para esclarecer el caso.

18 mujeres asesinadas al día en 2020

El informe Violencia contra las Mujeres, dado a conocer a finales de enero por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló un terrible aumento en los asesinatos de mujeres y niñas al día, si años atrás se contabilizaban 10 en promedio, durante 2020 mataron a 18 mujeres brutalmente cada día.

CIUDAD DE MÉXICO, 06MARZO2021.- Un grupo de mujeres intervino las vallas recién colocadas en Palacio Nacional, con los nombres de cien mujeres que han sido víctimas de feminicidio en los últimos diez años en todo el país; previo a la marcha del 8M en conmemoración al Día de la Mujer. FOTO: GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM

Las cifras mostraron que se contabilizaron 942 feminicidios, 2,783 homicidios dolosos de mujeres y 3,136 homicidios culposos del género femenino, lo que da un total de 6,861 que fueron brutalmente asesinadas solamente durante 2020, en promedio al día asesinaron a 18 (18.79).

Según las cifras de 2020, Morelos encabeza la lista como la entidad con mayor incidencia por cada 100,000 habitantes en feminicidios, con 3.14; Colima, con 3.04; Nuevo León, 2.39; Sonora, 2.01, y Veracruz, con 1.91.

En cinco años se duplicaron los feminicidios en México

Lejos de disminuir, los delitos contra mujeres y niñas se han incrementado en México. Desde 2015 a noviembre de 2020 se han duplicado los feminicidios y asesinatos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Un grupo de colectivo feministas encienden antorchas hoy, domingo en protesta por feminicidios en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/Carlos Ramírez

En 2015 se registraron 411 delitos tipificados como feminicidios. En 2016 aumentaron a 605, en 2017 fueron 742, en 2018 contabilizaron 893, en 2019 se incrementó de forma alarmante a 940, mientras que hasta noviembre de 2020 oficialmente fueron 860.

Hay que señalar que las cifras anteriores únicamente corresponden a los delitos que legalmente se tipificaron como feminicidios, sin embargo la muerte de mujeres es inmensamente mayor.

En otra gráfica, el Secretariado mostró que los datos brutos de las muertes de mujeres por homicidio doloso también sufrieron un imparable incremento.

En 2015 fueron 1,735, para 2016 aumentaron a 2,191, en 2017 se incrementaron a 2,535, en 2018 fueron 2,763, para 2019 2,869 y para 2020 solo hasta noviembre habían sido 2,567.

