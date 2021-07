Colima registró segundo caso de una menor hallada sin vida en su casa

Negociando el feminicidio(Cruces/Iván Gutiérrez)

Martha Leticia de apenas 16 años de edad, fue encontrada sin vida dentro de su propio hogar, ubicado en la calle Valle de las Flores, en el municipio de Tecomán, Colima. Este es el segundo caso de esta índole que sucede en la entidad.

De acuerdo con medios locales, la familia en un principio pensó que podría tratarse de un suicidio por asfixia. No obstante, las autoridades señalaron que la joven tenía señales de violencia en el cuello y murió por estrangulamiento.

“Nosotros nos negamos, no podía ser suicidio porque ella no tenía motivos, no podíamos creerlo, entonces se la llevaron”, expresó María Candelaria Ruiz Medina, tía de la adolescente.

Información en desarrollo