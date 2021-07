“No murió, la asesinaron”: Exigen justicia para “Polly”, la joven fue atropellada por Diego “H” en Iztacalco

(Foto: Colectivaellas)

Lo que era una fiesta de cumpleaños, se convirtió en una película de terror para Fernanda “Polly” Olivares, y su amiga, Fernanda Cuadra, quienes fueron atropelladas sin piedad por uno de los asistentes en estado de ebriedad y tuvieron que ser hospitalizadas por la gravedad de las lesiones.

El automóvil era conducido por Diego ‘N’, presunto novio “Polly” (según testigos). “Las voy a matar, perras”, gritó el hombre antes de atropellarlas. Olivares se llevó la peor parte del ataque. Su cuerpo quedó prensado en el auto y fue arrastrada varias calles antes de poder salvarse.

El pasado 3 de julio, “Polly” falleció. Pasó 26 días hospitalizada luchando contra las graves lesiones que le dejó el ataque sin lograr recuperarse, mientras que Fernanda Cuadra logró salir del hospital con graves secuelas como parálisis facial y pérdida de la audición

El caso despertó una fuerte indignación en México, donde usuarios de redes sociales se han unido por varios días para exigir justicia con el hashtag #JusticiaParaPolly.

“Polly no murió, la asesinaron”, se lee en las miles de publicaciones que protestan en Twitter. Dada la muerte de Polly y el status de ser la aparente pareja sentimental de la joven, el delito que se le imputará a Diego “N” fue reclasificado: ahora se le juzgará por “feminicidio consumado”.

Miles de mujeres se han posicionado en redes sociales, entre ellas, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, quien destacó que la intensa violencia machista, que en México mata hasta 10 mujeres al día, fue lo que le quitó la vida a Polly:

“Polly no murió, la mataron. La mató el patriarcado, la mató la violencia feminicida, la mató el pensamiento machista que cree que puede poseernos. Todo el peso de la ley para el responsable. Mi pésame a su familia y seres queridos. #JusticiaParaPolly”, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter

Carolina Taffoya, otra usuaria de la misma red social también lamentó la muerte de Polly, pues hace unas semanas se revelaron imágenes del momento de la agresión en su contra:

“Ese hombre ni miedo tuvo antes de asesinarla, por eso yo NO perdono, YO NO OLVIDO! #JusticiaParaPolly Exijo justicia! Polly! Por ti todo lo quemo, todo lo rompo! Deberias estar bailando y riendo! No deberiamos estar llorando porque tu cuerpo está 2 metros bajo tierra”.

Información en desarrollo...