Al interior de la trágica fiesta en Iztacalco: qué pasó antes del brutal intento de asesinato de Polly y Fernanda

Luego de que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que ya integra una carpeta de investigación por tentativa de feminicidio en contra de Diego H. quien arrolló con su vehículo a Fernanda “C” y a María Fernanda ‘Polly’, durante una fiesta el fin de semana, se han dado a conocer detalles de lo que ocurrió en el lugar.

Una joven que estaba en la fiesta narró que fueron invitados por Fernanda Cuadra, la dueña de la casa quien festejaba su cumpleaños.

A las 23 horas llegó Diego H. a bordo de un auto Ford Fiesta blanco, que conducía a pesar de haber bebido previamente para seguir haciéndolo en la fiesta, según narró la testigo quien dijo que él coqueteó con ella y con varias jóvenes de la reunión pero como no le hicieron caso, comenzó a hostigar a otros invitados.

“Como él vio que a nadie nos cayó bien se salió de la reunión y mi amiga Fernanda Cuadra le quitó las llaves, le dijo ‘no te vas a ir porque estás borracho y te puedes accidentar’, el chavo se puso un poco mal y le exigió las llaves, ella no se las dio y luego lo llevamos adentro de la casa y lo recostamos en la sala”, narró la joven a la televisora Milenio.

Poco después se despertó y volvió a exigirle sus llaves a Fernanda Cuadra, por lo que ante la insistencia de forma violenta y con groserías ella se las dio.

“Ellas no lo querían dejar ir al principio por miedo a que chocara o algo así. Estaba de castroso, mala copa, insoportable y además le había vomitado toda la casa a Fernanda Cuadra”, añadió.

“Polly sale a calmar y a quererlos meter a la casa, este desgraciado le avienta el carro a mi hermana. Con toda la alevosía y con todas las intenciones de hacer daños les aventó el carro en directo. Las arrolló de manera desalmada y sin dudarlo siguió avanzando sin detenerse en ningún momento, llevándose entre las ruedas a mi hermana”, contó Zarina Olivares, hermana de la víctima, al medio.

Actualmente, Polly Olivares se encuentra en coma inducido, tiene quemaduras de tercer grado en varias partes del cuerpo por haber sido arrastrada por el auto; además de fractura de cráneo, brazo y pómulo.

Fernanda Cuadra también se encuentra hospitalizada. Familiares y amigos aseguraron que podría perder un ojo, la audición y que tiene fracturadas varias partes del cuerpo por el ataque.

“Los oídos no le paran de sangrar, muy probablemente pueda quedar sin audición”, dijo Daniela, su hermana, a Grupo Fórmula.

Varias cámaras de seguridad de la Ciudad de México captaron las imágenes de la joven siendo arrastrada por el vehículo. Incluso en uno de los videos se ve cómo el cuerpo es abandonado en medio de la calle. Unos minutos después vuelve a pasar por el lugar, se detiene al lado de la joven unos segundos y escapa.

Tras el intento de asesinato, Diego Armando H. envió un mensaje de voz a uno de sus amigos. Amenazó con suicidarse antes de que lo procesaran legalmente y dijo: “Yo no me voy a ver encerrado a la verg* [...] no es por put* ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños ni nada y odiado por la sociedad, nel a la verga* [sic]”.

