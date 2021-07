El momento en que una ciclista pasó por encima de un automóvil que invadió la ciclovía en Querétaro

El acto de la repartidora de Didi Food causó polémica (Video: Twitter/thementalistmxq)

No hay duda que en México hace falta educación vial. Una muestra de ello es que para salir de los embotellamientos, es común ver automovilistas invadir los carriles exclusivos, tanto para el transporte público como para los ciclistas.

Lo anterior ocurrió el pasado 2 de julio en el Centro Histórico de la ciudad de Querétaro, donde un vehículo invadió una ciclovía durante una protesta, precisamente, de ciclistas, quienes exigían espacios seguros para transitar.

Esto generó el enojo de los manifestantes, quienes le gritaron al conductor para reclamarle: “¡Es la ciclovía, no entiendes!”. Sin embargo, una repartidora de comida decidió actuar de una manera más temeraria al pasar por encima de dicho auto con su bicicleta.

Un automovilista invade la ciclovía en la ciudad de Querétaro (Foto: Twitter/karememontes)

El momento fue grabado desde otro automóvil; el testigo lo difundió en redes sociales y se volvió viral durante este sábado. En la descripción del contenido original dice: “Si quieren respeto, respeten como rezan muchos automovilistas en México y el mundo”.

El videoclip de 28 segundos causó polémica entre los cibernautas. Algunos señalaron que la ciclista debió llamar a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto, pero otros aplaudieron su acto, pues aseguran que han protestado de manera pacífica durante muchísimo tiempo sin resultados.

“No, aunque parezca lo “justo” no se puede visibilizar una falta cometiendo otra, ya no solo paso por arriba del auto su intención era dañar la propiedad privada”, “Bueno ¿entonces se va a tratar de ver quien puede más?”, “No hagan eso, mejor con un marcador indeleble escriban ‘Este auto no respeta la ciclovía’”, “Bien hecho, y qué lástima que los demás ciclistas no hicieron lo mismo”, fueron algunos comentarios al respecto.

Violencia contra ciclistas en Querétaro

Los ciclistas realizaron performance en las calles del Centro Histórico de la capital (Foto: Twitter/merida7776)

El pasado 30 de junio, la Unión de Asociaciones de Ciclistas de Querétaro (UCIQ) exigió a las autoridades estatales apoyo para que no se repitan muertes por accidente vial al realizar una marcha por la Avenida Constituyentes.

José Antonio Morán, integrante de la UCIQ, exhortó a las autoridades a colaborar para hacer consciencia de una cultura vial, pues los peatones y ciclistas son los más vulnerables a los accidentes.

“Cuando hay una falta de cultura vial, cuando hay una infraestructura poco señalizada, que poco se ve, y hay una ley omisa donde no se sanciona adecuadamente los términos de la velocidad, la imprudencia, el cumplimiento a las reglas de tránsito, caemos en el caos”

“Se tiene que aplicar el reglamento para quien atropella a los ciclistas”, añadió Morán.

(Foto: Twitter/merida7776)

En lo que va de 2021 se ha registrado un total de 43 accidentes, en los que se involucraron ciclistas y conductores vehiculares; tres de ellos murieron.

Por si fuera poco, a pesar de la marcha organizada, un miembro fue atropellado por una unidad del sistema Qrobus sobre la Avenida Constituyentes esa misma noche.

Al respecto, el secretario de Movilidad de la capital, Saúl Obregón, destacó que el municipio ha invertido 10 millones 720 mil 867 pesos en la instalación de más de 8 mil señalamientos, más de 43 millones de pesos en rehabilitación de 80 mil 821 metros cuadrados de ciclovías.

Sobre la muerte de los ciclistas atropellados, lamentó los hechos y señaló que la sociedad forma parte importante de la cultura vial, donde el respeto sea de todos.





