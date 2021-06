Licencia para motociclista en la CDMX: cuánto cuesta y cómo obtenerla

Los vehículos de dos ruedas han sido un gran aliado para los capitalinos (Foto: Cuartoscuro)

La inseguridad en el transporte público, así como el alto costo de mantener un automóvil y la desventaja de éste en el colapso vial, han provocado un fuerte aumento de motociclistas en la Ciudad de México.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina, en los últimos cinco años subió el uso de esta unidad en 800%, especialmente en 2020, pues con la llegada de la pandemia de COVID-19 y el desempleo, muchos optaron por adquirir una moto para colaborar con las aplicaciones de servicios de entrega.

Sin embargo, en el mismo lapso también se registró un incremento en la incidencia de accidentes en los que estuvieron involucrados motocicletas: 2,019 casos a marzo de 2021, según el último Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito de la CDMX. El mismo reporte identifica también que la proporción de motociclistas fallecidos aumentó respecto a años anteriores con un total de 47 decesos.

Un hombre y una mujer que viajaban en una motocicleta resultaron lesionados luego de que se impactarán de frente contra un auto que invadió el carril contrario en la CDMX (Foto: Cuartoscuro)

Al respecto, el Gobierno de la CDMX informó que a partir del próximo 31 de julio será obligatorio que los motociclistas circulen por las calles con una licencia de conducir exclusiva, pues no sólo se busca identificar a este tipo de población, sino instruirlos en el manejo adecuado, evitar accidentes y construir políticas públicas enfocadas en atender las necesidades de este grupo, según Valentina Delgado, Directora de Seguridad Vial y Seguimiento a la Información de Semovi.

Tipos de licencia

Los motociclistas podrán elegir entre dos tipos de licencia: A1 y A2. La licencia tipo A1 es para las personas que manejarán sólo motocicletas. Mientras que la A2 está enfocada en aquellos conductores que pretenden manejar motocicletas y también automóviles.

Duración

Muestra de una licencia para conducir tipo A de automovilista en la CDMX (Foto: especial)

La vigencia de ambas será de tres años.

Cabe resaltar que estarán exentos de este trámite aquellos conductores que tengan una licencia permanente “Tipo A”. Los que tienen la Tipo A o B que es por 3 años, podrán seguir usándola hasta que expire.

Costos

La licencia tipo A1 tendrá un costo de 450 pesos. Por su parte, la licencia tipo A2 tendrá un costo de 900 pesos.

Es importante recalcar que estos costos no incluyen el monto de las pruebas de las entidades de certificación. Estos los definirá cada institución emisora, por lo que pueden variar sus precios.

Cómo obtenerla

Capitalinos hacen fila para realizar sus tramites para conducir (Foto: Cuartoscuro)

Para realizar el trámite será necesario que los conductores obtengan una certificación, la cual consiste en una prueba general de conocimientos teóricos y prácticos.

En ésta se evaluará que los aplicantes cuenten con las herramientas mínimas para una mejor conducción. Esto debido a que en los últimos meses las personas motociclistas han sido el primer y segundo grupo identificado con más muertes por hechos de tránsito.

Este documento se podrá obtener en cualquiera de las asociaciones, escuelas y academias que estén dadas de alta para emitirlo.

De nuevo, la certificación tendrá un costo independiente al de la licencia, el cual será dado a conocer más adelante.

Logos de la empresas de entrega de comida a domicilio son vistos en bolsas en la CDMX (Foto: Reuters)

¿Qué pasa si siempre he manejado motoneta y no se manejar moto de velocidades? La licencias tipo A1 y A2 aplican para conducir motocicletas, bicimotos, triciclos automotores, tetramotos y motonetas, por lo que no debe haber ningún problema: podrás obtener tu licencia A1.

Sanciones

En el caso de las sanciones para los conductores de motocicletas, serán las mismas que aplican para los conductores de autos, según el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.





