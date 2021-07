Así es el brutal video donde una clienta golpeó a cajera de una tienda en Veracruz por no usar cubrebocas

La pandemia por COVID-19 continúa en México y una de las medidas sanitarias que siguen vigentes es el uso correcto del cubrebocas, sin embargo, este viernes se hizo viral un video donde una mujer golpeó brutalmente a una cajera por no utilizar su mascarilla en una tienda ubicada en el Fraccionamiento Oasis de Veracruz.

En el audiovisual que circula por redes sociales puede observarse a una mujer con playera amarilla que primero se acerca al mostrador. Posteriormente rodea el anaquel para posicionarse junto a la cajera e inmediatamente comienza a jalarle el cabello y soltarle puñetazos hasta que la trabajadora pierde el equilibrio por completo.

Además del episodio anterior, la atacante intentó propiciar otro golpe con un banco de madera a la cajera, pero esto solo quedó en amenaza. Hasta el momento no se ha logrado identificar quién es la cliente que desató la controversia.

Ante esta situación, los internautas no tardaron en reaccionar y algunos de ellos defendieron a la cajera.

“Que grosera como es posible que exista tanta maldad por el simple hecho de solicitarte que te pongas el cubrebocas y los hombres que no intervinieron en apoyarla SE PASAN DE MALDITOS ojalá ponga una denuncia esta cajera”, remarcó una usuaria de Twitter.

El uso de cubrebocas es una medida implementada por las autoridades sanitarias de México (Foto: Fabio Motta/EFE)

Sin embargo, otros remarcaron que era importante seguir los protocolos de salud, por lo que la reacción de la mujer al golpear de la cajera no había sido del todo injustificada.

“En este caso quien protege a las víctimas de los inconscientes que no usan cubrebocas? En donde están las autoridades que piden pero no dan un sustento legal para el uso del cubrebocas? Solo por el hecho de no usarlo deberían haber sanciones.”, externó @A_Saldana_.

Cabe recordar que actualmente en Veracruz hay un total de 65.681 personas afectadas por el nuevo coronavirus desde el primer positivo, según los últimos datos oficiales correspondientes al 2 de julio.

En total, han fallecido 10.187 personas como consecuencia del nuevo coronavirus desde el comienzo de la pandemia y en el último día no se han certificado nuevas muertes en el territorio.La Secretaría de Salud (SSa) actualizó este viernes el Semáforo Epidemiológico de coronavirus (COVID-19), el cual estará vigente del 5 al 18 de julio.

Panorama COVID-19

A través del su comunicado en videoclip, el Gobierno de México indicó que el país se coloreará de la misma manera que hace dos semanas.

Por décima vez consecutiva, ningún estado se pintará de color “rojo” (máximo riesgo de contagio). Los últimos habían sido Guerrero y Guanajuato (del 15 al 28 febrero).

Por décima vez consecutiva, ningún estado se pintará de color “rojo” (Foto: Luis Torres/EFE)

Por el contrario, en color “verde” (bajo riesgo de contagio) estarán 19 estados: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.

En “amarillo” o riesgo moderado estarán 8 entidades: Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Mientras que en “naranja” (alto riesgo) estarán cinco: Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Es importante destacar que en estos Estados se encuentran los destinos playeros más importantes del país.

Las entidades con mayor número de casos activos en orden descendente son: Ciudad de México, Baja California Sur, Tabasco, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Sinaloa y Nuevo León, que en su conjunto concentran el 85% de dichos casos en el país.

