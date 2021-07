“El estilo de gobernar de AMLO no debería ser el que le acomoda a su talante”: Zepeda Patterson

fotos: Presidencia

A más de tres años de la victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el sexenio que preside se ha vuelto objeto de análisis crítico por parte de varios sectores. Desde la prensa, agente social con el que ha tenido repetidos conflictos, el estilo de gobernar del tabasqueño está “imbuido en sus convicciones”.

Jorge Zepeda Patterson analizó parte del comportamiento del presidente de México y señaló que “AMLO está intentándolo todo sin ahorrar esfuerzo o energía. Pero si queremos ser honestos, habría que preguntarnos si lo que está haciendo es lo más conveniente para llevar a buen puerto sus propios objetivos”.

Recordó que desde el inicio del sexenio, López Obrador ha hecho hincapié en que existen quienes no concuerdan con su estilo de gobernar. “Pero nadie, en honor a la verdad, podrá decir que no he cumplido con mi compromiso de desterrar la corrupción y destinar mi imaginación, experiencia y trabajo en beneficio del pueblo y de la nación”, concluyó en aquella ocasión el presidente

Sin embargo, el columnista de SinEmbargo consideró que el “ritmo vertiginoso” al que se ha movido el presidente “parece incombustible en su determinación y optimismo”, el cual debería ser reorientado si el tabasqueño quiere ser un antes y después en beneficio de los más necesitados.

“También se vale revisar si este estilo de Gobierno es el más eficaz de cara a los grandes objetivos sociales que se ha planteado”, recalcó.

