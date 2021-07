“Soy saxofonista”: María Elena reviró contra Sergio Mayer tras llamarla “violinista”

La saxofonista Maria Elena aclaró a Segior Mayer que no es violinista (Foto: Especial)

La saxofonista que fue atacada con ácido en 2019, María Elena Ríos Ortiz, acusó al diputado Sergio Mayer de ser un “oportunista”, luego de que este dijera en un programa que gracias a su apoyo se logró la detención de algunos de los culpables.

Y es que en un programa de espectáculos el antes Garibaldi dijo que durante su gestión en San Lázaro apoyó a mujeres víctimas de violencia, como en el caso de la joven mixteca, sin embargo, la confundió por “violinista”.

“Yo no estoy a favor de ningún delincuente, de ningún presunto violador, de nadie. Trátese de senadores, trátese de amigos, trátese de quien se trate.

“Es más, yo no sé si ustedes estaban enterados. ¿Se acuerdan de la violinista que le echaron encima ácido? Yo no sé si ustedes sabían que yo la apoyé y ayudamos a que hiciera la detención”, dijo en durante la entrevista de Imagen Televisión.

María Elena le respondió directamente al diputado Sergio Mayer. (Foto: Twitter)

Tras ello, la saxofonista lo acusó de oportunista en su cuenta de Twitter, señalando que no es violinista y que las órdenes de aprehensión salieron en diciembre de 2019, es decir, antes de que el apareciera.

“Si de verdad me hubiese ayudado @SergioMayerb no me nombraría como “Violinista” porq para su información soy Saxofonista. Usted solo fue a hacer show con el criminal d @RVasconcelosM el 17 de febrero del 2020. Las órdenes de aprehensión salieron en diciembre del 2019 #Oportunista”, dijo la también activista.

Recientemente la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) emitió una ficha de búsqueda para localizar a Juan Antonio “N”, El Junior, hijo del exdiputado priista y empresario gasolinero, Juan Vera Carrizal, por ser uno de los presuntos autores intelectuales del ataque con ácido a la saxofonista.

Las autoridades oaxaqueñas precisaron en la ficha que es buscado por tentativa de feminicidio e informaron que ofrecen una recompensa de hasta un millón de pesos por información verídica que conduzca a su paradero y facilite su captura.

Imagen de la saxofonista mexicana María Elena Ríos, que quedó desfigurada tras ser atacada con ácido (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Presuntamente, Vera Hernández, por órdenes de su padre, contrató a dos trabajadores de la construcción para que agredieran a la saxofonista, quien fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019 afuera de su domicilio.

El pasado 23 de junio, María Elena Ríos se dijo “decepcionada” porque el nuevo nuevo fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert, quien desde hace tres meses ocupó el cargo, no le había proporcionado ningún tipo de información relevante o avances sobre su caso.

“Todos los días al despertar, lo primero que hago es revisar mi celular, esperando ver un mensaje o llamada perdida de de @PeimbertArturo informando la captura del 5to agresor del #intentodefeminicidio del que fui víctima. #ElJuniorsiguelibre y el fiscal pule la impunidad en Oaxaca”.

La saxofonista fue atacada con ácido en 2019 (Foto: Archivo)

Sumado a ello, en diciembre pasado, la saxofonista denunció que había visto al quinto de sus agresores caminando libremente en la calle, por lo que dio aviso al entonces fiscal, Rubén Vasconcelos Méndez, para informarle, aunque su respuesta fue negativa.

Ante ello, a casi dos años del evento, la joven solicitó que también sea castigado por motivos de corrupción.

Para María Elena Ríos no es fácil recordar el momento en el que un hombre le roció ácido en la cara. Sucedió cuando acudía a una cita para tramitar el pasaporte de un cliente. La joven de 27 años asegura que el ataque se concretó en cumplimiento de la orden de su expareja.

