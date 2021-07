Planilla del PES en Penjamillo, Michoacán, renunció tras secuestro de Gilberto Mejía, alcalde electo

Con esta decisión buscan salvaguardar su seguridad y la liberación del alcalde electo (Foto: Facebook/PES Michoacán)

Después de casi 76 horas del secuestro de Gilberto Mejía Salgado, alcalde electo de Penjamillo, un pequeño pueblo de Michoacán, toda la planilla del Partido Encuentro Solidario (PES) renunció a sus respectivos cargos antes de tomar posesión.

En una conferencia de prensa, el dirigente estatal de esta fuerza política, Eder López García, dio a conocer la noticia, misma que tiene el objetivo de proteger la vida de los funcionarios electos y buscar la libertad de Mejía Salgado.

“Esta decisión tiene dos explicaciones muy lógicas (...) la primera de ellas es salvaguardar la vida y la integridad de los compañeros de la planilla, de su gente cercana y de sus familiares; y la segunda, en un acto humano, de esperanza y de fe, es de que tal vez a través de este acto las personas que hayan secuestrado a nuestro alcalde electo, y creyendo en Dios que el alcalde todavía se encuentra con vida, al ver que ya no hay un interés político puedan tener la bondad de poder liberarlo y lo podamos tener de vuelta con nosotros”, resaltó.

Gilberto Mejía fue secuestrado por un comando armado el pasado 29 de junio (Foto: Facebook/Nahiely Ramírez)

Asimismo, indicó que en concordancia con su pensamiento político, el cual se basa en la defensa de la vida, se tomó esta decisión, pues no buscan obtener poder político a costa de su seguridad.

“Preferimos perder uno de los ocho municipios que el PES ganó en las urnas, que el PES ganó con la voluntad de los ciudadanos, y que ahora desgraciadamente las balas y las armas nos están obligando a dejarlo”, dijo el presidente estatal.

Los funcionarios que renunciaron a sus cargos son la síndica propietaria electa, Xóchitl Kareli del Río Carranza; la síndica suplente, Jaqueline Cabrera Camarena; el primer regidor propietario, Jesús Froylán Arellano Duarte; el primer regidor suplente, Yonatan Saavedra; la segunda regidora suplente, María de la Luz Cervantes; el tercer regidor suplente, Mario Orozco Magaña; el tercer regidor propietario, José Luis Villalobos Martínez; y la cuarta propietaria Susana López Aguilera.

Además del "levantón", dos militantes del partido fueron asesinados a principios de junio (Foto: Facebook/PES Michoacán)

Durante la conferencia también aclaró que no habían realizado un posicionamiento oficial debido a la delicadeza del tema, pues no sólo se trata de la desaparición del alcalde, sino también de los recientes asesinatos, primero, de Pedro Vargas Plascencia, un colaborador del partido, y después el de José Leyva Duarte, principal operador de campaña y ex alcalde de Penjamillo (2015-2018).

Destacó que antes de estos hechos, no habían recibido ninguna amenaza respecto a los resultados de las elecciones, pero tras el secuestro de Mejía, una integrante de la planilla ganadora fue víctima de intimidación para promover su renuncia al cargo.

En cuanto se desarrollaron estas acciones en contra de los integrante del PES, tomaron precauciones, como resguardarse en sus domicilios desde el 10 de junio hasta el pasado 29 de junio, así como la propuesta de tener seguridad 24/7, misma que no fue aceptada porque no querían causar mayor revuelo de manera mediática.

el único indicio que se tiene sobre este “levantón” es la camioneta en la cual presumiblemente fue trasladado Mejía Salgado (Foto: EFE)

Gilberto Mejía Salgado fue levantado por un comando armado el pasado martes. No obstante, un día antes, López García pudo hablar con él y le confirmó su asistencia a la reunión nacional del PES en CDMX, la cual se llevó a cabo el pasado 30 de junio, y aseguró que ya veía todo “más tranquilo” después de la ola de violencia que sufrieron los integrantes del partido.

Hasta el momento, el único indicio que se tiene sobre este “levantón” es la camioneta en la cual presumiblemente fue trasladado Mejía Salgado, misma que fue ubicada en el municipio de Villa Jiménez, con quemaduras y abolladuras.

