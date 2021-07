“No podría dar a conocer una encuesta ‘patito’”: AMLO defendió sondeo de popularidad a tres años de su triunfo

Foto: EFE/ José Méndez/ Archivo

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la encuesta que dio a conocer el jueves durante su informe por el tercer aniversario de su triunfo en la Presidencia, fue elaborada por la Secretaría de Gobernación, y no se trata de una “encuesta patito”.

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador precisó que se trató de una encuesta vía telefónica en la que se aplicaron entre 1,500 y 1,600 cuestionarios.

“Es una encuesta que se hace en la Secretaría de Gobernación con técnicos nuestros de Presidencia, es una muestra telefónica, nacional. Tiene ese sesgo porque no todos los mexicanos tienen teléfonos.. la gente más humilde no tiene”, señaló.

“Sin embargo los especialistas sostienen que es un buen indicador de lo que la gente está pensando, creo que se aplicaron 1500, 1600 cuestionarios aún cuando se hacen muchas más llamadas (...) y de ahí se define qué es lo que la gente está opinando”, dijo.

Foto: REUTERS/Edgard Garrido/ Archivo

Aseguró que -a pesar de la muestra tan pequeña- estadísticamente es buena la proyección.

“Estadísticamente es buena la proyección. Siempre va a haber la duda nada más que nosotros no somos iguales a los que cucharean las encuestas, porque hay quienes hacen encuestas a la medida de los clientes”, señaló.

“Esto es distinto, yo no podría dar a conocer una encuesta ‘patito’, sería inmoral y lo que estimo más importante en mi vida, es mi honestidad.. ahí está la encuesta, tiene otras preguntas que no se dan a conocer porque no corresponden propiamente al gobierno pero le voy a pedir a Jesús que la dé a conocer, que la transparente por completo”, sentenció.

Información en desarrollo…