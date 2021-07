López Obrador aseguró que Pemex sigue adelante con la compra de la refinería Deer Park

Foto: REUTERS/Luis Cortés/ Archivo

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene el proceso de compra-venta de la refinería estadounidense Deer Park, a pesar de que existe oposición a ello.

Durante su conferencia mañanera, el mandatario mexicano fue cuestionado por un reportero sobre la carta que el congresista republicano de Estados Unidos, Brian Babin, envió al Departamento del Tesoro y al Departamento de Energía, en la que se opone a la venta de la refinería norteamericana a Pemex, pues consideró que la petrolera mexicana no tiene experiencia para operarla de manera segura.

A decir del legislador estadounidense, “esta venta propuesta aumenta enormemente los riesgos de un accidente industrial, una seria degradación ambiental local y daños a nuestra economía local debido a una mala gestión empresarial. Desafortunadamente, Pemex tiene un historial problemático cuando trata con empresas estadounidenses y tiene un historial de dar marcha atrás en contratos y solicitar sobornos”, acusó.

En respuesta, López Obrador señaló que el proceso de compra-venta se mantiene, por lo que ya se están haciendo los trámites correspondientes.

Pemex adquirió la mitad de las acciones de la refinería Deer Park desde 1994 (Foto: Twitter@Pemex)

“Es un proceso de compra-venta que se está llevando a cabo, conocen ustedes la historia de esa refinería: con Carlos Salinas se decidió comprar las acciones de la refinería Deer Park, se compró el 50% de las acciones y desde entonces no hemos tenido utilidades y ahora se le hizo el planteamiento a Shell que nos vendiera el 50% de las acciones para que Pemex sea dueña de esta refinería. Ellos aceptaron, ya se firmó un acuerdo y se están haciendo los trámites correspondientes en Estados Unidos y desde luego que hay opiniones de todo tipo, pero esperamos que esperar a que termine”, destacó.

El mandatario mexicano también fue cuestionado por otro periodista sobre las corruptelas que siguen ocurriendo en Pemex, toda vez que algunos operadores de empresas privadas le revelaron que deben dar “moches” a personal de la petrolera por viaje, sobre todo en aquellas rutas que se prestan para el robo de combustible, el llamado “huachicol”.

-¿Están rebasados Octavio Oropeza (director de Pemex) o siendo más específicos, Javier del Villar, hijo de Samuel del Villar, que es el que está encargado de este asunto, él es el coordinador de Pemex Logística. Están rebasados de (por) la corrupción o qué está pasando, presidente?, le cuestionó el reportero.

“No, mira, qué bien que haces la denuncia. se va a hacer la investigación a detalle para constatar lo que tú estás dando a conocer para ver si es cierto. No estoy negando tu dicho, nada más que no es suficiente, hace falta saber si es cierto. De ser cierto, pues hay que actuar legalmente y con energía y denunciar por corrupción y despedir trabajadores que estén haciendo estas ‘tracaladas’ así de sencillo. Pero nadie está rebasado en Pemex, ni en el gobierno”, enfatizó.

Foto: REUTERS/Daniel Becerril/Archivo

López Obrador aseguró que su gobierno no está rebasado y enfatizó que está llevando a cabo una limpia en la administración pública para acabar con la corrupción.

“Si pasara eso, tendrían que rebasar al secretario de Hacienda y luego rebasar al presidente y está un poco difícil eso… Puede ser que sea una inercia que ya venía de tiempo atrás porque estaba podrido Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad, como el gobierno, nuestro conjunto. Y estamos llevando a cabo un proceso de limpia de todo el gobierno, que no es un asunto sencillo, estamos limpiando de arriba para abajo”, insistió.

El mandatario enfatizó la importancia de rescatar a Petróleos Mexicanos y aseguró que ahora no hay impunidad, por lo que todo aquel funcionario cometa algún delito, irá a la cárcel.

“Ahora no hay impunidad y el que va a la cárcel por robo de combustible, no tiene derecho a fianza.. para qué se meten en un problema, a sus familiares, a sus mamás que sufren mucho que son las que están defendiéndolos. Y no conozco a madre que acepten que sus hijos cometieron un ilícito porque es mucho el amor”, señaló.

La carta de Brian Babin

Foto de archivo. Vista aérea del complejo de fabricación Shell Deer Park en Deer Park, Texas, Estados Unidos. (Foto: REUTERS/Adrees Latif)

En la carta del congresista estadounidense, Brian Babin, enviada al Departamento del Tesoro y al Departamento de Energía, en la que se opone a la venta de la refinería a Pemex, destacó su preocupación tras conocerse la intención de la petrolera mexicana de tomar el control de las operaciones de Shell Oil, por lo que instó al Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) a iniciar una revisión de seguridad completa, incluido el denegar la transacción.

Agregó también que ninguna de las refinerías a cargo de Petróleos Mexicanos puede equipararse con “las instalaciones de última generación de Deer Park”, por lo que es difícil que la petrolera cuente con “profesionales experimentados en operaciones, cumplimiento y mantenimiento necesarios para administrar de manera segura una refinería integral en el país.”

Recordó que Pemex ha protagonizado varios escándalos, tales como el incumplimiento de un contrato de 230 millones de dólares con otra firmas en Texas, en 2017: Loadmaster Universal Rigs, donde “posteriormente se negó a participar en un arbitraje de buena fe, poniendo en peligro los medios de subsistencia de más de 2 mil americanos y lastimando a varias docenas de firmas estadounidenses”.

También tocó el tema económico, donde abrió con el argumento de que el “historial comercial de Pemex con firmas estadounidenses y mexicanas es pésimo”, lo anterior, basado en un caso particular, el de la empresa Loadmaster Universal Rigs.

Otro de sus argumentos del congresista, se basó en el historial de deudas de Pemex, al señalar que carga con miles de millones de dólares en deuda, y ha mostrado “un patrón de pérdida en las negociaciones contractuales, corrupción generalizada, incluido el soborno, y tácticas descritas por sus otras víctimas como ‘terrorismo financiero’.”

