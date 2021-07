“Quemaron a mi hija y 4 nietos”: Adrián LeBarón acusó a CNDH de no calificar a su familia como víctimas

A casi 3 años de la masacre de la familia LeBarón, pocos avances se han registrado hasta el momento (Foto: Cuartoscuro)

Han pasado casi tres años desde aquel 4 de noviembre de 2019, cuando grupos de hombres armados emboscaron en la sierra entre Sonora y Chihuahua a tres camionetas de la familia LeBarón, en las que viajaban mujeres y niños, quienes se dirigían a La Morita, en Bavispe.

Sin importar el tiempo que la familia ha buscado justicia y las manifestaciones respecto a ellos, las instituciones federales han avanzado a cuenta gotas en el caso, y algunas parecieran más obstáculos que vías rápidas.

Ante ello, Adrián LeBarón recordó la masacre que sufrió su familia y señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no quiso calificarlos como víctimas, a pesar del ambiente de violencia en el que viven.

“Acribillan y quemaron a mi hija y 4 nietos. Mi comunidad ha sido perseguida, secuestrada, vivimos a la sombra del crimen y hoy la @CNDH me dice que no calificamos como víctimas. No entiendo que debe pasar para que termine esta era de sangre y dolor”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, Adrián LeBarón no ha detallado el origen de este mensaje. Por su parte, el órgano autónomo tampoco publicó un mensaje respecto a estas declaraciones.

Adrián LeBarón señaló que no fue reconocido como víctima (Foto: Twitter/@AdrianLeBaron)

Cabe recordar que el pasado 23 de junio, agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a Freddy Calles Romero, el Tolteca, en el municipio de Los Moris, Chihuahua. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de arresto en su contra desde el 20 de enero del año pasado, pero logró su captura 18 meses después.

Días más tarde, el pasado 30 de junio, se informó que el Tolteca fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, pero también sería uno de los supuestos responsables por la masacre en que fueron asesinadas tres adultas y seis menores de edad de las familias LeBarón, Miller, Johnson y Langford.

“Se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual se calificó de legal la detención de Freddy ‘C’, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 ‘Almoloya’, en el Estado de México”, destacó la FGR.

Al realizarse la captura del Tolteca, Adrián LeBarón fue quien dio a conocer esta información a través de sus cuentas oficiales y ahondó en que desearía poder estar presente en el proceso legal.

“Fui enterado de la aprehensión del Tolteca, uno de los principales implicados en la masacre contra mi hija Ronhita, mis nietos y más familiares. Esta aprehensión es por demás oportuna ya que representa que un criminal, que fue capaz de participar en la matanza de mujeres y niños inocentes, dejará las calles y estará en prisión, en donde espero pague cada uno de sus actos ilegales”, publicó.

Freddy Calles, el Tolteca, fue procesado por narcotráfico y presunto responsable de la masacre de Bavispe (Foto: Twitter@moss_rub)

Exhortó a los jueces involucrados en el caso para que que dimensionaran la gravedad de la situación , pues “no solamente significa la masacre de 13 personas, se trata de un acto que desnudó a todo un sistema que es incapaz de garantizar la vida de sus gobernados”.

Y destacó que todo se debía a un gobierno estatal “omiso y cómplice” que dejaba la vía libre al crimen organizado. También exigió que al recién detenido se le juzgara de forma adecuada y siguiendo todos los protocolos legales.

Fue el pasado 11 de abril cuando Adrián LeBarón dio a conocer que, tras acudir a la audiencia de Candelario, el Coma Santos, se reveló nueva información en donde se imputaba al Tolteca como uno de los supuestamente líderes del ataque armado contra la familia.

“El principal por el que vamos, el que hizo la estrategia es el tal Tolteca, muy famoso en Sonora, nos ha costado porque él era parte de Los Salazar, del Cártel de Sinaloa, no sé qué pleito hubo y se cambió de bando. El Tolteca conoce muy bien a la gente de La Mora, sabe que por ahí pasaban mis hijas todos los días y la maldad ahí está, quería recuperar su territorio”, externó en ese entonces.

SEGUIR LEYENDO