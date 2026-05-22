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México y la Unión Europea alistan acuerdo histórico: prevén eliminar 90% de aranceles y blindar inversiones por décadas

Marcelo Ebrard y Maroš Šefčovič encabezaron la Cumbre Empresarial México-Unión Europea, donde destacaron que el nuevo pacto comercial

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México y la Unión Europea avanzan hacia la firma de un acuerdo comercial modernizado.
México y la Unión Europea avanzan hacia la firma de un acuerdo comercial modernizado.

El gobierno de México y la Unión Europea avanzan hacia la firma del Acuerdo Global Modernizado, un pacto comercial que busca fortalecer el intercambio económico, atraer inversiones y ampliar la cooperación industrial entre ambas regiones durante las próximas décadas.

La firma oficial se realizará este viernes en Palacio Nacional, luego de la Cumbre Empresarial México-Unión Europea encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič.

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Durante el encuentro, Ebrard aseguró que la modernización del acuerdo representa una señal de estabilidad en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, disrupciones logísticas y renegociaciones comerciales.

El convenio eliminará aranceles en más del 90% del comercio bilateral.
El convenio eliminará aranceles en más del 90% del comercio bilateral.

El funcionario sostuvo que el nuevo marco comercial podría ofrecer “30 o 40 años de certidumbre” para el comercio y la inversión entre México y Europa.

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Eliminación de aranceles impulsará exportaciones mexicanas hacia Europa

Uno de los puntos centrales del nuevo acuerdo será la eliminación de impuestos para más del 90% del comercio bilateral, lo que facilitará el acceso de productos mexicanos al mercado europeo de aproximadamente 450 millones de consumidores.

El objetivo planteado por la Secretaría de Economía es incrementar en más de 50% las exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea, pasando de 23.8 mil millones de dólares a 36.1 mil millones de dólares en los próximos años.

Logística
El nuevo acuerdo México-UE eliminará aranceles en más del 90% del comercio bilateral. (Fuente: Gobierno Nacional)

Entre los sectores que podrían registrar mayor crecimiento destacan:

  • Industria automotriz y autopartes
  • Manufactura avanzada y electrónica
  • Agroindustria y productos agroalimentarios
  • Farmacéutica y equipos médicos
  • Energía y transición energética
  • Comercio electrónico y servicios digitales

Además, funcionarios europeos adelantaron que productos agroalimentarios como café y plátano tendrán reducciones arancelarias inmediatas, mientras que se prevén nuevos proyectos relacionados con minerales críticos y manufactura tecnológica.

México apuesta por robótica, inteligencia artificial y semiconductores

Durante la cumbre, Ebrard destacó que el acuerdo busca preparar a México para una nueva etapa de transformación económica vinculada con la inteligencia artificial, la digitalización y la manufactura tecnológica.

Funcionarios del Gobierno de la CDMX en una sala histórica presentando el plan 'Tlalocque 2.0'. En primer plano, dos robots de inspección de drenaje. Fondo: pantalla y banners institucionales
El acuerdo México–Unión Europea impulsará la cooperación en robótica avanzada. (Jefatura Gobierno CDMX)

El secretario afirmó que la Unión Europea será un socio estratégico en sectores como robótica, semiconductores, energía limpia, centros de datos y desarrollo farmacéutico, áreas que forman parte de la estrategia económica impulsada por el gobierno federal.

“Será más fácil hacer negocios con la Unión Europea, incluso en comercio electrónico”, señaló el funcionario, al destacar que el pacto también contempla mecanismos de cooperación regulatoria y aduanera para agilizar inversiones y operaciones empresariales.

La modernización del acuerdo ocurre además en un momento clave para México, previo al inicio de las conversaciones formales con Estados Unidos y Canadá rumbo a la revisión del T-MEC.

Unión Europea ve a México como socio clave para cadenas de suministro

Por su parte, Maroš Šefčovič afirmó que la Unión Europea considera a México un aliado estratégico para fortalecer cadenas de suministro más confiables, luego de las crisis globales derivadas de la pandemia, la guerra en Ucrania y los conflictos logísticos internacionales.

México y la Unión Europea avanzan hacia la firma de un acuerdo comercial modernizado.
México y la Unión Europea avanzan hacia la firma de un acuerdo comercial modernizado.

El funcionario europeo subrayó que el acuerdo envía una señal global a favor del libre comercio y la cooperación económica en momentos de fragmentación internacional.

“Somos socios naturales con México”, expresó Šefčovič, quien además destacó el interés europeo por ampliar inversiones en infraestructura energética, manufactura avanzada y proyectos vinculados con la transición energética.

La Unión Europea también prevé una creciente demanda eléctrica derivada del desarrollo de inteligencia artificial y digitalización, por lo que busca alianzas de largo plazo para garantizar suministro energético y producción sustentable.

Plan México y estrategia europea comparten visión industrial

En la cumbre también participó Altagracia Gómez Sierra, quien aseguró que el acuerdo refleja una visión compartida entre México y Europa sobre el regreso de la política industrial.

Altagracia Gómez Sierra destacó la visión compartida entre México y Europa en materia industrial. REUTERS/Henry Romero
Altagracia Gómez Sierra destacó la visión compartida entre México y Europa en materia industrial. REUTERS/Henry Romero

La empresaria explicó que tanto el llamado Plan México como la estrategia europea Global Gateway buscan fortalecer cadenas productivas, impulsar innovación tecnológica y generar mayor valor agregado mediante inversión pública y privada.

Según Gómez Sierra, ambas regiones coinciden en objetivos relacionados con inclusión económica, sostenibilidad y transición energética, factores que podrían acelerar la llegada de nuevas inversiones al país.

El nuevo Acuerdo Global Modernizado también representa la actualización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, vigente desde el año 2000 y considerado en su momento como el primer pacto comercial de este tipo entre América y Europa.

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