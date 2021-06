“No soy vocero de Televisa”: López-Dóriga respondió a AMLO por el “quién es quién en las mentiras”

A través de sus redes sociales el locutor desmintió las acusaciones del presidente (Fotos: Moisés Pablo/Cuartoscuro // Twitter/@lopezdoriga)

Después de que en “la mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador se presentara una nueva sección a la cual llamó ¿Quién es quién en las mentiras?, uno de los periodistas mencionados fue el también locutor Joaquín López-Dóriga, al cual calificaron como un “vocero de Televisa”.

Con una serie de tuits, en los que figuraba uno de López-Dóriga, llamaron a esa sub sección “La rapidez de una noticia falsa sobre la aclaración o desmentido”. La publicación decía: “En riesgo, el presidente López Obrador pasa frente a un hombre armado como si nada”, acompañado de un video en donde se puede apreciar a un hombre vestido de civil con pasamontañas portando un arma larga mientras que las camionetas que transportaban a AMLO seguían su trayecto.

La presentadora de ello fue la antropóloga social Elizabeth García Vilchis, quien, según el señalado, es esposa de un diputado suplente de MORENA en el estado de Puebla.

“Ante el uso negligente de la información, la respuesta del Gobierno de la República de ninguna manera será perseguir, ni censurar a periodistas ni medios, por el contrato, se trata de informar con la verdad para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho al acceso a la información que le permita formar un criterio con certidumbres”, explicó García Vilchis sobre ¿Quién es quién en las mentiras?.

López-Dóriga aseguró que García Vilchis mintió dos veces en la mañanera del 30 de junio (Fotos: Captura de pantalla de Twitter/@lopezdoriga)

Ante ello, a través de sus redes sociales, López-Dóriga encaró dichas acusaciones. “Lo que yo dije no es mentira, lo que dijo la presentadora sí es mentira, me dijo vocero de Televisa, ah ching*. Yo orgullosamente trabajé en Televisa parte de toda mi vida, hoy ya no, ahí está la primera mentira”, comentó durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube.

“Ella sí mintió, mintió dos veces impunemente y apoyada por el presidente, pero así es la 4T”, añadió.

Por otra parte, alguien que también fue mencionado fue Raymundo Riva Palacio, el cual lamentó la decisión del mandatario al crear dicha sección.

“El presidente @lopezobrador_ escaló hoy sus ataques a prensa y periódicas independientes. Como lo hace diariamente con todo aquello que ejerza su derecho a disentir, con mentiras y arengas al linchamiento”, escribió Riva Palacio, seguido de un hilo en donde también detalló que con la creación de ¿Quién es quién en las mentiras? López Obrador generará desinformación entre la población.

En otro de sus tuits, el columnista también mencionó que el mandatario federal “intenta la censura previa mediante la intimidación”.

El columnista también mencionó que el mandatario federal “intenta la censura previa mediante la intimidación” (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@rivapa)

Otro de los mencionados fue Mario Maldonado, quien, con ironía, agradeció al Ejecutivo “por atacar a los medios de comunicación”.

“Gracias, pste @lopezobrador, por atacar así a los periodistas y medios de comunicación; lo único que hace es fortalecernos. La prensa que incomoda al poder, revela sus escándalos y errores, es una prensa fuerte. Eso sí, defenderemos la libertad. Sin prensa libre no hay democracia”, escribió.

Ramírez Cuevas mencionó que no se trata de perseguir periodistas (EFE/José Méndez/Archivo)

A través de su cuenta de Twitter, Jesús Ramírez Cuevas publicó un mensaje en el que asegura que exhibir las fake news tiene como fin estigmatizar las mentiras, no a la prensa, y mucho menos a los periodistas.

“Exhibir las noticias falsas que difunden medios de comunicación no es estigmatizar a la prensa ni a periodistas. Se trata de estigmatizar la mentira. No se persigue ni se censura a periodistas y ni a medios. El @GobiernoMX garantiza la libre expresión y el derecho a disentir”, publicó el vocero de Presidencia

