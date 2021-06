“La militancia del PRI no es tonta”: Alejandro Moreno señaló a Nallely Gutiérrez de ser supuesta infiltrada de Morena

Video: Twitter @alitomorenoc

Este miércoles, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, condenó de nueva cuenta los hechos de violencia que se suscitaron en la sede nacional del partido, que dejaron al menos una persona herida de bala y otros más por golpes, al tiempo que exigió a las autoridades de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de la República, atraer el caso.

A través de un video difundido en las redes sociales del partido, Moreno Cárdenas señaló que “un comando armado que tiene secuestradas las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, bajo las órdenes de la señora Nallely Gutiérrez, y el señor Ulises Ruiz, se desplazó a la sede del PRI de la Ciudad de México para atacar sin piedad a militantes priistas”.

“Los atacantes no eran civiles, ni militantes priistas, eran personas capacitadas en tácticas de ataque que con palos, pistolas, petardos; agredieron a mujeres, jóvenes y niños inocentes ajenos a esto, quienes trágicamente resultaron lesionados y que ya se encuentran recibiendo la atención médica correspondiente”, señaló.

El dirigente priista aseguró ser “un político que pone por delante el diálogo, la construcción de acuerdos y el consenso, nunca estaré del lado de la violencia , pero mucho menos la vamos a solapar”, sentenció.

Conflicto afuera del CEN del PRI (Foto: Twitter / @PRI_Nacional)

“La militancia priista no es tonta, el día de hoy quedó evidenciado que el supuesto movimiento que la señora Nallely Gutiérrez y el señor Ulises Ruiz encabezan, es todo, menos priista”, dijo Moreno Cárdenas.

“La cabecilla es una infiltrada al servicio de Morena y sus aliados. En este momento, está circulando en las redes sociales infinidad de videos en donde la señora Nallely Gutiérrez, respaldó a las candidatas y candidatos de Morena y de otros partidos, en la pasada contienda electoral. Un priista verdadero, sería incapaz de prestarse a eso que hicieron”, acusó.

Señaló que “los intereses de la dupla Gutiérrez-Ruiz, no responden a los intereses ni de la militancia ni del PRI, ni mucho menos a los de México. Ningún ciudadano de bien validaría este atentado contra personas que pacíficamente estaban reunidas”, dijo.

Nallely Gutiérrez Gijón, presidenta del Colegio Profesional de Derecho, organización nacional adherente al PRI, y militantes del partido tricolor, se manifestaron este martes al exterior del CEN priísta para exigir la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional, luego de los malos resultados obtenidos durante la jornada electoral del pasado 6 de junio. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Alejandro Moreno apuntó que en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI exigió a las autoridades de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de la República, atraer el caso.

“Es necesario dar con los responsables de lo que a todas luces fue un atentado político y dejar caer todo el peso de la ley, tope hasta donde tope”, resaltó.

“Durante la madrugada, hasta hace unos minutos, acompañé a las familias de Francisco Ramírez, de Edmundo Errat, que por cierto es un joven de 20 años que tiene un balazo en la espalda y que está en riesgo su vida y que se está atendiendo el día de hoy” Y si sucede algo trágico, única y exclusivamente será responsabilidad de la señora Nallely Gutiérrez y del señor Ulises Ruiz, que en una actitud criminal, permitieron que se lastimara a la militancia priista”, acusó el líder del partido.

Aseguró que acompañó a otros militantes que también resultaron lesionados “pude sentir el terror y la preocupación de sus padres y madres, ningún mexicano debería pasar por este trágico momento. Por ello, agradezco las muestras de apoyo de todo el priismo nacional, de la militancia, de los sectores y organizaciones de nuestro partido, de los Comités Directivos Estatales, de los Seccionales, pero sobre todo, de la ciudadanía en general”, puntualizó.

“Hoy lamentablemente es lamentable que las autoridades no hagan su trabajo. Tienen hasta el día de hoy encadenado el Comité Ejecutivo Nacional, privando de su libertad a mujeres y hombres que están al interior de nuestro instituto político. No podemos permitir que esto suceda”.

Alejandro Moreno hizo un llamado a toda la militancia: “la convoco a repudiar dichos actos, a repudiarlos y a no permitir que estos que se dicen priistas, que no lo son, lastimen al interior de nuestro partido y le sigan haciendo el juego a Morena y al Gobierno con querer pretendernos dividir al PRI y a nuestra coalición ‘Va por México’. ¡No lo van a lograr!”, sentenció.

(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

“Aquí estamos firmes y de pie, aquí está el PRI trabajando con su militancia. Vamos con todos, firmes y de frente a defender a nuestro partido y a defender a México”, enfatizó.

Moreno Cárdenas aseguró que el equipo legal del PRI respaldará las denuncias de los militantes lesionados y dará seguimiento al proceso jurídico.

“Esto no puede quedar impune. Tendrán que responder ante las autoridades , y de eso, me encargo yo. Vamos todos los priistas a darle hacia adelante. No permitamos que estos criminales con esa actitud, pretendan seguir dividiendo a nuestro partido”, puntualizó.

“(...) Ni un paso atrás, vamos con todo, vamos a defender al PRI, vamos a defender a nuestra militancia. No nos van a callar y vamos con todo a señalar que hoy, pareciera que las autoridades de la Ciudad de México, las autoridades de impartir justicia, solapan, permiten defienden y protegen a estos delincuentes que lastimaron y lesionaron a nuestra militancia priista”, finalizó.

Hasta esta tarde, el edificio de la sede nacional del PRI se mantiene bloqueado por presuntos militantes encabezados por Nallely Gutiérrez, quien ha asegurado que no se moverán del lugar hasta que Alejandro Moreno no renuncia a la dirigencia del partido.

