México

¿Mi hijo fue aceptado en la Beca Rita Cetina 2026? Así puedes confirmarlo y recibir los 2 mil 500 pesos

Padres y tutores deben revisar el portal oficial para confirmar que el registro de sus hijos fue aceptado y así asegurar el acceso al apoyo económico

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Padres y tutores deben revisar el portal oficial para confirmar que el registro de sus hijos fue aceptado y así asegurar el acceso al apoyo económico.
Padres y tutores deben revisar el portal oficial para confirmar que el registro de sus hijos fue aceptado y así asegurar el acceso al apoyo económico.

La Beca Rita Cetina 2026 representa una vía para que familias de México confirmen el acceso de sus hijas e hijos a un apoyo de 2 mil 500 pesos anuales. Este programa está dirigido a estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas, con el objetivo de evitar la deserción escolar y respaldar a sectores que enfrentan restricciones económicas.

Para el ciclo 2026, el monto asignado varía según el nivel educativo. El beneficio de 2 mil 500 pesos corresponde a quienes cursan primaria, mientras que los estudiantes de secundaria reciben una cantidad distinta. El proceso de registro digital ocurrió meses atrás y muchas familias buscan la forma de garantizar que el trámite se haya realizado correctamente.

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La tarjeta para la Beca Rita Cetina tendrá saldo al momento de recogerla (X@Gob_Tlalne)
El programa Beca Rita Cetina 2026 otorga 2 mil 500 pesos anuales a estudiantes de primaria en escuelas públicas para combatir la deserción escolar en México. (X@Gob_Tlalne)

El procedimiento para verificar si una niña o niño está inscrito en la Beca Rita Cetina exige revisar el registro efectuado en el portal oficial. Durante el registro, las autoridades solicitaron documentos como la CURP del estudiante, la constancia de estudios vigente, un comprobante de domicilio actualizado y la identificación oficial del padre, madre o tutor. El sistema rechaza las solicitudes incompletas o con datos erróneos, lo que puede dejar fuera del programa a quienes omiten alguno de estos requisitos.

La Beca Rita Cetina tiene alcance nacional y busca reducir el abandono escolar a través de un respaldo económico directo. Este proceso de verificación evita confusiones y asegura que los recursos lleguen a quienes cumplieron con los lineamientos establecidos para el ciclo 2026.

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La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)
La verificación digital es el único mecanismo para saber si la solicitud fue validada y evitar la anulación del beneficio por errores o documentos faltantes. (Gobierno de México)

Así puedes verificar el registro exitoso a la Beca Rita Cetina para primaria

Una vez finalizado el registro, es posible consultar el estado de la solicitud mediante los siguientes pasos:

  • Ingresar al portal oficial de la Beca Rita Cetina con el usuario y contraseña generados durante el registro.
  • Buscar la sección “Verificación de Registro” dentro del perfil personal.
  • Revisar el mensaje de confirmación en pantalla. El sistema mostrará la leyenda “Registro exitoso” si todos los datos y documentos han sido validados correctamente.
  • Descargar y conservar el acuse de registro, que servirá como comprobante ante cualquier eventualidad.
  • Revisar el correo electrónico proporcionado, donde se envía una notificación oficial sobre el estatus del trámite. Es recomendable revisar la bandeja de spam o correo no deseado.
  • Consultar actualizaciones en el sitio web o en los canales oficiales de la Beca Rita Cetina para conocer los siguientes pasos o fechas de publicación de resultados.

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