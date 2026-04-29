México

Crisis financiera en Campeche: Layda Sansores advierte falta de recursos “ni para pagar la luz”

La gobernadora no descarta paralizar oficinas ante la falta de recursos para operar

Guardar
Layda Sansores
Sansores afirmó que no tiene dinero en su administración por culpa de recorte presupuestal (@tujaguar)

La gobernadora de Layda Sansores San Román encendió la alerta sobre la situación financiera que enfrenta el estado de Campeche al afirmar que su administración atraviesa una crisis severa de liquidez, al grado de no contar con recursos suficientes “ni para pagar la luz”.

Durante una reciente declaración pública durante el Día del Empleado Estatal, la mandataria aseguró que el panorama económico es más complicado de lo que reflejan los reportes oficiales.

PUBLICIDAD

Sus dichos contrastan con información del Congreso de la Unión, donde se indica que el recorte presupuestal para la entidad ronda los dos mil millones de pesos. Sin embargo, Sansores San Román sostuvo que el ajuste real asciende a cuatro mil millones de pesos, lo que —según dijo— ha impactado directamente en la operatividad del gobierno estatal.

“Creo que en mi vida nunca la conocí (la pobreza) y la vine a conocer ahora al final de mi vida”, expresó la gobernadora, al describir el nivel de crisis que enfrenta su administración.

PUBLICIDAD

Añadió que incluso el pago de servicios básicos se ha convertido en un desafío inmediato, al señalar que el secretario de Finanzas le informó que no hay recursos para cubrir el consumo de energía eléctrica.

Amenaza de paralizar oficinas gubernamentales

Día del Empleado Estatal Campeche
Día del Empleado Estatal en Campeche, donde estuvo presente Layda Sansores (FB)

Uno de los puntos más polémicos de su declaración fue la advertencia de suspender operaciones en oficinas públicas si no se resuelve la falta de recursos. “No pediré prestado ni pediré prórroga, apago todas las oficinas y que vean que en Campeche las oficinas se paralizan”, afirmó, dejando entrever una posible medida de presión ante la situación presupuestal.

La gobernadora insistió en que la falta de liquidez no es resultado de decisiones internas, sino de factores externos que han reducido la disponibilidad de recursos. “No tenemos un peso de liquidez, nunca soñé que podíamos vivirlo”, reiteró.

Deuda aprobada y dudas sobre su uso

En medio de este panorama, el Congreso local autorizó a la administración estatal la contratación de un endeudamiento por mil millones de pesos, el cual deberá pagarse en un plazo de 20 años. Este recurso, de acuerdo con lo aprobado, está destinado a financiar proyectos de inversión productiva.

No obstante, hasta el momento no se ha informado públicamente si el gobierno de Sansores ya ha dispuesto de este empréstito o si planea utilizarlo en el corto plazo. La falta de claridad en torno a estos recursos ha generado cuestionamientos sobre la estrategia financiera del estado.

Contradicciones en cifras y preocupación ciudadana

Una cartera de cuero negro con varios billetes de peso mexicano de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos asomando
La mandataria de Campeche señala que su gobierno sufre de 4 mmdp por lo cual no hay liquidez en la administración

Las diferencias entre las cifras oficiales y las declaraciones de la mandataria han abierto un debate sobre la transparencia y la planeación presupuestal en Campeche. Mientras el Congreso federal sostiene que el recorte fue de aproximadamente dos mil millones de pesos, la gobernadora insiste en que el impacto es el doble.

Esta discrepancia ha generado incertidumbre entre ciudadanos y analistas, quienes advierten sobre las posibles consecuencias de una crisis de liquidez en la operación de servicios públicos y programas sociales.

Especialistas señalan que una eventual paralización de oficinas gubernamentales podría afectar trámites, servicios básicos y la ejecución de políticas públicas en el estado. Además, el retraso en pagos como el de energía eléctrica podría derivar en sanciones o interrupciones en el suministro.

Temas Relacionados

Layda SansoresCampecheCrisis financieraPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así hablaba Ángela Aguilar sobre Cazzu antes de antes de ser la esposa de Nodal: “La admiro muchísimo, la quiero mucho”

Antes de que su romance con Christian Nodal saliera a la luz, la cantante habló sobre Cazzu con admiración

Así hablaba Ángela Aguilar sobre Cazzu antes de antes de ser la esposa de Nodal: “La admiro muchísimo, la quiero mucho”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 29 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 29 de abril

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 29 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 29 de abril de 2026

Conciertos de BTS en México: fan projects confirmados para los shows del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Los conciertos de BTS en México incluirán más de diez fan projects organizados por ARMY para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros

Conciertos de BTS en México: fan projects confirmados para los shows del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Gobierno del Edomex hace llamado por aumento de calor en la entidad

Alerta por aumento de enfermedades por temporada de calor

Gobierno del Edomex hace llamado por aumento de calor en la entidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a mexicanos por trasiego de metanfetamina de Sinaloa a EEUU

Sentencian a mexicanos por trasiego de metanfetamina de Sinaloa a EEUU

Tras golpes al CJNG, Pablo Lemus asegura que Jalisco siempre será un aliado para combatir al crimen organizado

Detienen a tres hombres y una mujer con más de 60 kilos de cocaína en Colima

Aseguran más de 8 millones de dólares en metanfetamina que iban a ser llevados de Tamaulipas a EEUU

El Jardinero del CJNG: FGR suma al expediente violación a la Ley Federal de Armas de Fuego

ENTRETENIMIENTO

Conciertos de BTS en México: fan projects confirmados para los shows del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Conciertos de BTS en México: fan projects confirmados para los shows del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Estos serán los artistas que encabezarán la reapertura del Coliseo GNP Seguros en Zapopan

Amanda Miguel dedica desgarrador mensaje a Diego Verdaguer en el que habría sido su cumpleaños 75: “¿Cómo podré olvidar?"

Del balón al espectáculo, el Estadio 3 de Marzo iniciará nueva era como Coliseo GNP Seguros

Con 37 años de diferencia en edad, Juan Osorio y Eva Daniela desatan sospechas de embarazo con importante anuncio

DEPORTES

Así le ganó la “Hormiga” González a Henry Martín un lugar en la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Así le ganó la “Hormiga” González a Henry Martín un lugar en la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Tigres vence 1-0 a Nashville y da un paso firme rumbo a la final de la Concachampions

Tigres vs Nashville: estos son los precios para la semifinal de vuelta de la Concachampions en el Volcán

Ya es un hecho, Miguel Herrera regresa al frente del Atlante en la Liga MX

Qué se sabe de Carlos Slim y el club León, posible comprador de la Fiera