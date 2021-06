“Gracias por no dar la espalda al turismo”: secretario de la OMT reconoció políticas de AMLO durante la pandemia

(Foto: Twitter/@lopezobrador_)

El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, se reunió este martes con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien agradeció por haber facilitado el turismo al mantener las fronteras abiertas durante la pandemia de Covid-19.

“Recibí al secretario de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, acompañado de nuestro secretario (de Turismo) Miguel Torruco, y me entregó un reconocimiento por la política turística implementada durante la pandemia, lo cual agradecí en nombre de todos”, informó el mandatario en redes tras la reunión.

En un comunicado, el Gobierno mexicano informó que el secretario general de la OMT dio a López Obrador una placa de reconocimiento porque México “permitió el flujo de una importante cantidad de viajes en el país al mantener la no restricción de vuelos hacia México”.

“Honrado de reunirme con el presidente de México, López Obrador. Gracias por no dar la espalda al turismo. Su apoyo al sector demuestra que el turismo es esencial para crecer y recuperarnos más fuertes. Será un placer seguir trabajando juntos”, expresó por su parte Pololikashvili en Twitter.





Durante el encuentro, el presidente mexicano invitó al secretario de la OMT a las futuras inauguraciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México General Felipe Ángeles y del primer tramo del Tren Maya, dos obras de infraestructura emblema del Gobierno de López Obrador.

El mandatario también pidió a Pololikashvili hacer llegar la invitación al secretario general de la ONU, António Guterres, a la primera Cumbre Mundial del Turismo Rural, que se celebrará en septiembre en México con el apoyo de la OMT.

Durante su primera visita oficial a México, Pololikashvili también se reunió con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con quien abordó “el potencial turístico” de la capital mexicana y aplaudió la “apuesta firme por la innovación y el turismo” de la megalópolis.

México recibió el pasado abril un 199% más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2020, cuando hubo confinamiento en buena parte del mundo debido a la pandemia de covid-19.





La crisis sanitaria supuso un fuerte golpe para la industria turística mexicana, que aporta el 8.7% del producto interior bruto (PIB), y el Gobierno estima que no se recuperará por completo hasta 2023.

Sin embargo, México se convirtió en 2020 en el tercer país más visitado del mundo, un fenómeno coyuntural que se atribuye a las medidas sanitarias flexibles en las zonas turísticas del país y al ser uno de los pocos países del mundo que no restringió sus fronteras.

Vacunación alienta turismo a México

El proceso de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos está ayudando a que México tenga una recuperación de turistas internacionales más rápida que otros países y no se prevé que ante los rebrotes por nuevas variantes vuelvan a cerrarse fronteras. Así lo aseguró este martes Virginia Messina, vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

“Mirando las reservaciones aéreas al país entre junio y agosto del 2021, comparadas con el 2019, estamos más o menos a niveles del 86%, lo cual es muy importante. Cuando vemos diferentes regiones de Europa, por ejemplo, las reservas rondan el 40% y la recuperación será más lenta”

Esta semana se dio a conocer que en mayo llegaron a México por avión 970,006 estadounidenses (el 83% de los visitantes extranjeros que arribaron al país), cifra que el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) refirió como la mayor en la historia para dicho mes.

En reunión con medios, la representante del WTTC destacó los avances médicos para detectar el virus, los protocolos sanitarios que han emprendido países, destinos turísticos y el sector privado porque han ayudado a algunas regiones a que continúen los flujos de viajeros, lo que ayudará a comenzar a recuperar los millones de empleos que se perdieron en la peor crisis para el sector.

“Nosotros no esperamos que vuelvan a cerrar fronteras porque no estamos donde hace un año. Hoy no solo las vacunas han ayudado, también la tecnología en cuestión de las pruebas de Covid-19. Hace un año era más difícil, hoy son cada vez más rápido, igual que los resultados. Para finales de año trataremos al Covid-19 como una gripa”, agregó.

