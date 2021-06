Los mejores memes de Silvano Aureoles y su visita fallida a Palacio Nacional

(Foto: Twitter/@Silvano_A) Silvano Aureoles espera afuera de Palacio Nacional para entregarle a López Obrador las pruebas sobre los presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acaparó los medios de comunicación en México este martes 29 de junio, luego de llegar a Palacio Nacional, colocar un banquito en la entrada principal y esperar una audiencia con Andrés Manuel López Obrador para presuntamente mostrarle las evidencias de cómo el narcotráfico influyó en las pasadas elecciones en su entidad. Ante esto, usuarios de redes sociales no tardaron en burlarse de la situación y crearon todo tipo de memes.

Por su parte, el mandatario mexicano, a través de su conferencia matutina, dijo que no recibiría a Aureoles puesto que tiene que “cuidar la investidura presidencial y no le corresponde atender esos asuntos”.

“No. Porque no me corresponde, es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso esta el INE y el Tribunal Electoral, y si se trata de una acusación, sobre un ilícito, pues hay que acudir a la Fiscalía, entiendo que viene aquí porque quiere aprovechar que están ustedes, y no es poca cosa la mañanera, todo lo que aquí ocurre es información y noticia, pero no es el lugar”, sentenció AMLO desde la tribuna.

Luego de cuatro horas sin éxito para conseguir una visita con el titular del Ejecutivo, el gobernador michoacano utilizó sus redes sociales para enviar una dura advertencia al presidente de México, pues, considera, que México está en riesgo de ser gobernado por el crimen organizado.

“Luego de más de 4 horas esperando frente a Palacio Nacional, y sin señales positivas del presidente López Obrador, me retiro”, comenzó en su mensaje. “Pero les aviso que no voy a parar porque entiendo la relevancia de la información que tengo en mis manos para la nación”.

Continuó su discurso asegurando que acudirá a la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) y a las instancias que sea necesario para “denunciar la gravedad de la intervención del crimen organizado en la elección y la amenaza que representa para el futuro de este país”.

Tiempo después, la visita fallida de Silvano Aureoles no pasó desapercibida y los internautas no dudaron un segundo en inundar las redes sociales de memes.

Las acciones de Aureoles no fueron bien vistas principalmente por los simpatizantes de AMLO, quienes lo calificaron como “ridículo” y lo caracterizaron de payaso.

Otros, de manera irónica, aprovecharon el banquito del mandatario para colocarle un puesto de tamales en lo que esperaba su ansiada audiencia con López Obrador.

Incluso, hubo quienes se pusieron cinematográficos y colocaron a Silvano junto a Tom Hanks en la escena de la reconocida película de “Forest Gump”.

Hay que recordar que, anteriormente, en una entrevista previa con Ciro Gómez Leyva, el gobernador de Michoacán dijo que la elección del pasado 6 de junio debería ser anulada porque “los michoacanos no queremos que regrese el narcogobierno, un gobernador impuesto por el crimen organizado”.

En ese sentido, el mandatario acusó públicamente que el crimen organizado impuso la victoria del candidato morenista Alfredo Ramírez Bedolla. “El crimen organizado va a poner otra vez al gobernador. Es decir, Alfredo Ramírez Bedolla, representara otra vez al crimen organizado en el gobierno de Michoacán, porque ellos lo pusieron”.

