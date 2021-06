“Vamos a ver qué efectos tiene”: AMLO sobre la despenalización del uso lúdico de la marihuana

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que esperará a ver qué efectos tiene la despenalización de la marihuana, resolución que tomó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para saber si ayuda o por el contrario perjudica más en el clima de violencia, de ser así, adelantó que mandaría una iniciativa de ley para modificar dicha resolución; sin embargo, aseguró que respetará la decisión del Poder Judicial.

López Obrador reveló que no hubo consenso dentro de su Gabinete sobre la despenalización de la marihuana, por eso se decidió “no antevenir” y esperar a que fueran los ministros que resolvieran en el tema.

“No fe posible lograr un conceso al interior del gobierno se optó por esperar un resultado , la resolucion de la Suprema Corte, desde luego que vamos a respetar lo que ha decido el Poder Judicial, y vamos a evaluar, vamos a ver qué efectos tiene; si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción , que no es bueno para detener la violencia, entonces actuaríamos. Pero si como algunos sostienen, es algo que no perjudica y si puede evitar que haya violencia, pues vamos a ver el resultado en la práctica , tenemos tiempo , entonces vamos a actuar”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...