AMLO no recibirá a Silvano Aureoles en Palacio Nacional: “Hay que cuidar la investidura presidencial”

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no recibirá en audiencia al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, puesto que tiene que cuidar la investidura presidencial y no le corresponde atender asuntos electorales.

No (recibirá al gobernador de Michoacán). Porque no me corresponde, es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso esta el INE y el Tribunal Electoral, y si se trata de una acusación, sobre un ilícito, pues hay que acudir a la fiscalía, entiendo que viene aquí porque quiere aprovechar que están ustedes, y no es poca cosa la mañanera, todo lo que aquí ocurre es información y noticia, pero no es el lugar,

No puedo yo estar aquí recibiendo a personas, a autoridades para atender cuestiones electorales o acusaciones de tinte político- electoral, no me corresponde eso, hay que cuidar la investidura presidencial”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...