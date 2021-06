“Quieren lucrar con el dolor humano”: López-Gatell acusó distorsión en sus declaraciones sobre protestas de padres de niños con cáncer

Video: Twitter @RuidoEnLaRed

El subdirector de Salud, Hugo López-Gatell, respondió este martes a las criticas que se generaron luego de que diera una declaración polémica en un programa de televisión, sobre las protestas que un grupo de padres y madres de niños con cáncer han realizado en los últimos meses.

López-Gatell explicó que legitima la preocupación de los padres de los niños con el padecimiento, sin embargo, aclaró que el manejo que se le ha dado a las protestas, considera, se debe a que “tristemente grupos de interés” quieren lucrar con el dolor humano. Aseguró que los mismos grupos fueron quienes distorsionaron sus declaraciones.

“Los mismos grupos de interés, hicieron distorsión. Lo que dije y lo sostengo es: el fenómeno del cáncer en si mismo es lamentable, es trágico, es doloroso, que lo padezcan niñas y niños es doblemente doloroso o múltiplemente doloroso, que esas mismas personas carezcan de medicamentos es también doloroso, y en ese sentido considero absolutamente legitimo , lo he considerado siempre, lo he dicho en múltiples veces, lo acaba de decir el presidente es la postura de nuestro gobierno, consideramos que los padre so madres o familiares de los niños con cáncer, tienen una legítima razón para tener esas preocupaciones, es absolutamente legítimo; tenemos un sentimiento de solidaridad de empatía con esos padres y madres de familia.

Video: Twitter @vampipe

Ahora, punto y aparte, y muy diferente es lo que denuncié el viernes pasado en el programa el Chamuco, y lo sostengo, tristemente el dolor humano es explotado por grupos de interés económico, empresarial y político que quieren lucrar con el dolor humano, entonces que quede muy claro nuestra simpatía , nuestra solidaridad con padres o madres o cualquier familiar de niños con cáncer o de cualquier otra enfermedad, nuestra absoluta simpatía y respeto y por ellos estamos trabajando incansablemente por conseguir los medicamentos”, señaló el mandatario mexicano.

El subsecretario de Salud el pasado domingo hizo una polémica declaración en el programa Chamuco TV del Canal 22, sobre las protestas de padres de niños con cáncer, que se han dado en los últimos meses, por desabasto de medicamentos.

“Este tipo de generación de narrativas de golpe se ha conectado en Latinoamérica con Golpe de Estado y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país de los grupos de derecha internacionales que están buscando esta suerte de simpatía en la ciudadanía mexicana, casi golpista.

Fotos: Instagram @carlosloret/@animaya37/EFE/José Pazos

Crearon ésta fórmula de que los niños con cáncer no tienen medicamentos. Ésta mentira y cualquier persona se puede hacer esta pregunta: ¿Por qué si los niños con cáncer no tienen medicamentos, solo vemos a 20 personas cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio”, declaró en entrevista López-Gatell.

Luego de estas declaraciones, personajes como Víctor Trujillo, Carlos Loret de Mola, Denise Dreeser o Lilly Téllez, expresaron su opinión.

La politóloga Dresser escribió en su cuenta de Twitter que es “difícil encontrar palabras para describir a Hugo López-Gatell, acusando a los niños con cáncer (y a quienes han denunciado/visibilizado la falta de medicamentos), de un complot golpista”.

Foto: Presidencia de México

Además, concluyó su mensaje utilizando varios adjetivos contra el subsecretario: “Indecencia, mezquindad, ruindad, bajeza, inhumanidad, vergüenza”, enlistó la reconocida mexicana.

Por otro lado, el comunicador Carlos Loret de Mola, compartió las palabras de López-Gatell en su cuenta de Twitter y escribió: “Gatell dice que la protesta de niños con cáncer por falta de medicinas es parte de un complot para dar golpe de estado a López Obrador”.

Además de ellos, la senadora mexicana, Kenia López, criticó al funcionario en una conferencia de prensa al decir que “El único lugar donde debe ir López-Gatell es a la cárcel”.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, publicó en redes sociales: “(El presidente de México) dejó a los niños con cáncer sin medicamentos”.

“El presidente de México dejó a los niños con cáncer sin medicamentos y mandó al subsecretario a calumniar a sus padres. Los moneros festejan a pesar del dolor de las familias ante la más brutal negligencia criminal de la 4T”, escribió la legisladora en su cuenta oficial de Twitter, donde también afirmó que “los del crimen organizado” eran los aliados de AMLO, mientras que los niños enfermos con cáncer eran sus “adversarios”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se están adquiriendo todos los medicamentos oncológicos en el extranjero para acabar con el monopolio que existía de tres empresas en el país; y envió un mensaje a los padres y madres de niños con cáncer, luego de la polémica declaración del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Mi respeto a las madres a los padres de los niños con cáncer, decirles que estamos haciendo todo siempre para que no les falten los medicamentos, enfrentando todos los obstáculos, y que vamos a cumplir, estamos haciendo gestiones especiales.. nuestra embajadora en Japón, ayer logró, de que un laboratorio, por tratarse de nuestro país, elaborara uno de los medicamentos que requerimos para el tratamiento de cáncer infantil”, informó el mandatario mexicano.

