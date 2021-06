AMLO informó que se regularizarán vehículos comprados en EEUU

El presidente López Obrador informó que se regularizarán vehículos comprados en EEUU (Foto: Reuters)

Durante su último día de gira por Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se implementará un plan de regularización de los vehículos adquiridos en Estados Unidos.

El mandatario esperó a que pasara la época electoral para informar que se confirmará un registro para que los dueños de dichas unidades proporcionen sus datos. Lo anterior responde a que varios delitos se cometen en carros con las características mencionadas, pues el principal atractivo es que se desconoce el nombre del dueño.

“Antes de la elección me plantearon la demanda de regularizar los carros que circulan en Tijuana y en Baja California que se adquieren en Estados Unidos y entonces dije que había que esperar a que pasara la elección para que no se viera como un acto electorero.

Ya pasó la elección y ahora sí, les voy a decir que muy pronto vamos a dar una respuesta para que los que tienen esos carros puedan regularizarlos, vamos a buscar el mejor mecanismo, eso va a ayudar mucho porque muchos delitos se cometen en carros que no están regularizados y no se sabe quienes son sus dueños; entonces vamos a tener un registro, pero no solo eso, vamos a buscar también que se resuelva en definitiva sobre la propiedad de esos carros”, indicó el jefe de estado desde Tijuana, Baja California.

El mandatario detalló que el proceso administrativo va a ser de bajo costo (Foto: EFE / Joebeth Terriquez)

Aunado a esto, detalló que el proceso administrativo va a ser de bajo costo, ya que generalmente las personas que adquieren este tipo de vehículos no cuentan con abundantes recursos. También indicó que el dinero obtenido se etiquetará y beneficiará a los habitantes del estado, destinándolo a salud, educación, agua, vivienda, entre otros servicios fundamentales.

“Lo que se cobre por esa regularización, que no va a ser mucho porque los que tienen estos carros en general son gente humilde, gente pobre, gente que no tiene para comprar un carro nuevo y necesita esos carros para llevar a sus hijos a la escuela, es gente con pocos recursos económicos, de modo que no van a pagar mucho, van a pagar muy poco por la regularización

Y ese dinero vamos a etiquetarlo, es decir, lo que se obtenga por esa regularización va a ser para beneficio de la misma gente de Baja California, y sobre todo para beneficio de la gente pobre, para salud, educación, agua, vivienda, de la gente de Baja California”, aseveró López Obrador.

El mandatario celebró que en Tijuana haya ganado la elección de alcaldesa una mujer migrante de Oaxaca (Foto: EFE/ Presidencia de México)

Por otro lado, aseguró que antes de que termine el mandato de Jaime Bonilla se resolverá el adeudo que se tiene con el magisterio de dicha entidad. Aunque se trata de un compromiso hecho por el mandatario estatal, informó que la iniciativa cuenta con el respaldo de su administración.

“Vamos a finiquitar todas las deudas que se tienen con los maestros de Baja California, no va a quedar un maestro sin que reciba su sueldo. Lo que no les han pagado desde hace mucho tiempo, nos vamos a poner al día, al corriente. Este es un compromiso de Jaime y nosotros vamos a apoyar para que lleguen los fondos, los recursos y antes de que termine Jaime, se liquide esa deuda que se tiene con el magisterio”

El presidente manifestó su optimismo por el gobierno de Jaime Bonilla y, en el mismo sentido, celebró que en Tijuana “se esté dando un ejemplo para toda la nación” al haber elegido a una mujer oaxaqueña como presidenta municipal.

“En estas ciudades donde llegan muchos migrantes, donde no hay conservadurismo siempre se piensa en el prójimo, siempre se está pensando con la cabeza y con el corazón”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: