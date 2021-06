Masacre en Reynosa es un “problema grave”, aseguró AMLO; confirmaron cinco detenidos

Video: Gobierno de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en torno a la masacre en Reynosa, Tamaulipas que dejó 15 civiles ejecutados, es un tema grave en el cual “ya se ha avanzado” con varios detenidos.

“Es un problema grave porque se afectó a inocentes, ya se ha avanzado, ya hay detenidos”, aseguró.

Al darle la palabra a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para precisar la información, detalló que hasta el momento hay cinco personas detenidas y ya se ha reforzado el patrullaje en la zona con elementos de la Guardia Nacional.

“Hasta el momento hay cinco personas detenidas, de las cuales dos ya han sido identificadas plenamente. Además, desde el pasado 20 de junio, la Guardia Nacional reforzó el patrullaje en lugares estratégicos y en entradas a la ciudad”, precisó.

Aseguró que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana trabaja en coordinación con la Fiscalía estatal y en colaboración “absoluta” con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estamos viendo con unos, lo relativo a los delitos del fuero común y con los otros, los delitos del fuero federal, en lo referente a esos delitos. Se está buscando con todo el trabajo de las dependencias, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables”, señaló.

Rosa Icela Rodríguez insistió que se está buscando el intercambio de información y también en la colaboración de algunas órdenes de aprehensión que ya han sido giradas “y esperamos que sea pronto cuando se tenga ya el esclarecimiento absoluto de los hechos”.

“Y reforzar con la Guardia Nacional. Esa es la instrucción que nos ha dado el Gabinete de Seguridad, mucha coordinación y estar pendiente de la investigación de los hechos”, finalizó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que lo sucedido en Reynosa fue un “ataque cobarde” por lo que giró la instrucción que la FGR y el consejero jurídico de la Presidencia atrajeran el caso.

“Hechos lamentables en Reynosa, Tamaulipas le costaron la vida a inocentes, 14 personas inocentes porque todo indica que no fue un enfrentamiento sino que fue un comando que disparó a gente que no estaba en plan de confrontación entonces es un ataque cobarde , que le quita la vida a personas inocentes, veníamos desde luego nuestro pésame a los familiares, y le he pedido al consejero jurídico que haga gestiones en la Fiscalía General de la República para que se atraiga el caso y se inicie una investigación a fondo para conocer los motivos y castigar a los responsables”, indicó en esa ocasión.

La masacre ocurrió el pasado sábado en diversos barrios de la ciudad de Reynosa a manos de sicarios que viajaban a bordo de varios vehículos y que dejó un saldo total de 19 personas muertas.

