AMLO criticó creación de grupos de autodefensas en Michoacán: “Estado tiene que garantizar la paz”

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la existencia de nuevos grupos de autodefensas en el estado de Michoacán, ante el recrudecimiento de la violencia.

En su tradicional conferencia mañanera, aseguró que es un tema que no se trató en la mesa nacional de seguridad llevada a cabo esta mañana, pero resaltó que en su opinión, no deben existir estos grupos.

“Mi opinión es que no deben existir guardias blancas, no deben existir autodefensas porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia porque eso no da resultados, y a veces en estos grupos se infiltran maleantes. El Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad y la seguridad de todos los ciudadanos, entonces estamos haciendo un esfuerzo en Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, en todos lados, para proteger a la población y combatir la delincuencia y estamos avanzando en ese sentido”, aseveró.

Información en desarrollo..