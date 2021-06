Cártel del Noreste presume camionetas robadas en carretera Monterrey-Nuevo Laredo

Los presuntos sicarios inspeccionan los vehículos robados (Video: Twitter/@FronteraRV)

Durante las últimas semanas, la carretera Monterrey-Nuevo Laredo se ha convertido en un punto rojo debido a las desapariciones y robos de vehículos perpetrados por supuestos integrantes de la delincuencia organizada.

Este jueves, mediante un video circulado en redes sociales, se pudo apreciar cómo una familia se encontraba transitando, a pie, en esta autopista cuando un conductor de tráiler se acerca a auxiliarlos, pues los observó consternados. Las personas aseguraron haber sido asaltadas y los delincuentes se llevaron su camioneta Tacoma 2018 color gris.

Los hechos se registraron el pasado miércoles 23 de junio, alrededor de las 17:00 horas, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, a la altura de la Cuesta de Mamulique.

Hasta el momento, se había desconocido el grupo delictivo al cual pertenecen los delincuentes encargados de despojar a las personas de sus vehículos, así como el lugar donde los llevan. Sin embargo, un metraje podría revelar estos dos datos.

Sobre un terreno baldío, con una construcción en obra negra y rodeado de árboles se observa a supuestos integrantes del Cártel del Noreste revisando las camionetas que han robado en el tramo carretero.

Los asaltos en la carretera de Monterrey-Laredo han ido en aumento denunciaron familias (Video: Twitter/@postamx)

“Hey, ¿qué es es madre, tu Gordo?”, dice el encargado de realizar la grabación, mientras un sicario vestido de verde, con pantalones y botas color café, revisa la cajuela de una camioneta roja, donde se logran observar algunas bolsas y maletas pertenecientes a las familias hurtadas.

El camarógrafo se acerca con “El Gordo”, quien se encuentra examinando otra unidad, de color negro, junto con otro sicario. Al escuchar que no son “pastillas o dulces” las que están dentro, se aleja para juntarse con sus compañeros.

A lo lejos se observan otras cinco camionetas, dos grises, una azul marino, una negra y otra blanca, todas con las puertas abiertas y siendo inspeccionadas por los integrantes del CDN para obtener sus botines.

En unas mesas hechas de cemento, al menos 10 sicarios se encuentran platicando, entre risas. Todos ellos con diferentes atuendos de “civil” y armas largas, pero algunos portaban botas tipo militares y chalecos antibalas para protegerse en caso de ser necesario.

De entre la multitud sobresale uno, completamente enfundado en ropa militar de camuflaje, con un casco táctico, un cubrebocas de esqueleto y una ametralladora. Estoico y sin hablar, este personaje simplemente estaba alerta y protegiendo a los integrantes del Cártel del Noreste.

Jaime Rodríguez Calderón recomendó a los habitantes de Nuevo León no ir a Tamaulipas por inseguridad (Foto: Cuartoscuro)

La situación en este territorio del norte de México se ha agravado tanto que desde octubre de 2020 y hasta el día de hoy, se han registrado 70 desapariciones, entre quienes se encuentran conductores de tráiler y personas que sólo transitaban por la carretera para llegar con sus familias.

Ante ello, el pasado 22 de junio, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, aseguró que 17 personas ya habían sido rescatadas gracias a las labores realizadas por las fiscalías estatales, apoyados por integrantes de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.

No obstante, 24 horas después, recomendó a la ciudadanía no viajar por carretera a Laredo por situaciones de inseguridad. “La idea nuestra es cuidar a nuestra gente y en este caso es una sugerencia que evitemos en este momento, hasta que no veamos que está todo tranquilo”, señaló.

En una conferencia de prensa realizada para fijar una postura referente a los casos de desaparición forzada que se registraron en la misma autopista, comunicó que “Sí es público lo que está pasando en Reynosa y, pues, sugerir a la población de Nuevo León que eviten si no es urgente que tengan una vuelta, que se esperen a que esté todo tranquilo, hay gente que tiene que viajar por trabajo, bueno pues, primero que se enteren que estará la Secretaría de Seguridad nuestra al pendiente”.

