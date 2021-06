AMLO: “Para ser fifí se requieren más de 500 millones de dólares de fortuna”

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este jueves la fortuna que se requiere para ser un “fifí”, la cual dijo, debe de ascender a unos 500 millones de dólares. Agregó que cuando habla de “aspiracionismo” en la clase media, se refiere a aquellas personas que sin ningún escrúpulo moral, buscan acumular bienes materiales.

“Cuando yo hablo de un sector de la clase media aspiracionista me refiero a quienes tienen una influencia, producto de 36 años de dominio neoliberal, que influyó mucho en lo educativo con la idea de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole; es escalar, ascender en la escala social como sea, haiga sido como haiga sido, diría el clásico.

Entonces, a ellos no les importa la moral ni el humanismo, son por lo general muy individualistas, ese fue uno de los daños que causó el periodo neoliberal, la educación hacia lo materialista abandonando principios, valores; y además se creen sabiondos, lo saben todo y resulta que les juegan el dedo en la boca como quieren los oligarcas, los que se sentían dueños de México, los manipulan; se llegan a sentir hasta fifís, se ofenden, cuando ellos pertenecen a las clases medias.

El fifí es un junior, por lo general de la oligarquía, de los de mero arriba. Para ser fifí se requieren más de 500 millones de dólares de fortuna”, dijo el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que los “fifís”, celebraron cuando ejecutaron al presidente Francisco I. Madero, en 1923.

“Los fifís fueron los que celebraron cuando aprehendieron a Gustavo A. Madero y lo sacrificaron cobardemente, y eran los hijos de hacendados porfiristas que salían a las calles como en caravana, con sus carros a festejarlo; y lo mismo cuando asesinaron al presidente Madero. Entonces, eso es lo que sucede.

Lo otro, poco a poco, aunque también no hay que perder mucho tiempo queriéndolos convencer, porque hay quienes son fanáticos del conservadurismo, muy cercanos al pensamiento fascista; son clasistas, son racistas”, recordó.

“Cuando me dicen: ‘A ver, sí quiero saber lo que ustedes están haciendo, convénceme’. No, está muy difícil, vean la mañanera y puede ser que ahí se informen de algo; pero no, no ven la mañanera, tienen a López-Dóriga a todo lo que da, a Ciro, a Loret de Mola, Raymundo Riva Palacio, El Universal, bueno, son lectores fieles del Reforma.

Los que leen, bueno, ni siquiera leen a Krauze o a Aguilar Camín”, agregó.

López Obrador explicó este lunes a qué se refiere con el concepto “aspiracionismo” que en los últimos días ha desatado un debate público.

“Se molestan mucho cuando digo que hay un sector de la clase media aspiracioncita , yo creo que ayuda más a saber a qué me refiero cuando se ponen estos ejemplos, además de que hay teorizar sobre este fenómenos sociales, porque son buenos temas de debate en una sociedad democrática”, indico el mandatario mexicano y pidió pusieran un fragmento de una entrevista a Gabriel Quadri, ahora diputado electo, en donde dice que deben de desaparecer el programa Sembrando Vida, así como el Tren Maya y el proyecto de aeropuerto de Santa Lucía.

López Obrador señaló que su proyecto de gobierno lo que busca es “constituir una nueva clase media más fraterna, más humana”, y que el concepto “aspiracionista” es para quienes buscan enriquecerse a costa de todo, “sin principios morales”.

“Si queremos una clase media, desde luego, queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos, para constituir una nueva clase media, más fraterna, más humana, más solidaria, eso es lo que buscamos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos... pero que no dejen de voltear a ver a los desposeídos, que no se les de la espalda a los que sufren y que además estén más consientes y más politizados, para que resistan campañas de manipulación, que no sean presa fácil de la manipulación que orquestan que llevan a cabo los grupos de intereses creados los que no quieren que haya cambios, porque a ellos les conviene mantener el status quo”, recalcó en su conferencia del 21 de junio.

