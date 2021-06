Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, se reunió con Olga Sánchez Cordero

Las fotos de la reunión mostraron una relación cercana entre los funcionarios (Foto: tomada de Twitter @AlfonsoDurazo).

En las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob), se reunieron esta tarde el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, y la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, con el fin de coordinar los próximos trabajos entre el ejecutivo federal y el local relacionados a la atención a las víctimas de violencia y derechos humanos, principalmente.

Así lo dio a conocer el ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana mediante su cuenta de Twitter: “gratísimo reencuentro con mi querida @M_OlgaSCordero, secretaria de gobernación. Abordamos diversos temas relacionados con política interior, Conago, alerta de género, atención a víctimas, desaparecidos e instancias relacionadas con atención a las mujeres”.

En un segundo tuit, Durazo aseguró que en la reunión ambos coincidieron en la necesidad de fortalecer las capacidades locales de investigación criminal, debido al aumento de violencia que se ha registrado en el estado. Por último, aseguró que le reiteró a Sánchez Cordero su respaldo político para poder llevar a cabo las directrices administrativas del Estado que ha establecido el presidente López Obrador.

Durazo priorizó los temas de Derechos Humanos en la reunión Segob (Foto: captura de pantalla de Twitter @AlfonsoDurazo).

Pese a que en las fotos que compartió el gobernador electo se les puede ver cercanos, a finales del 2020 se cuestionó si existía buena relación laboral entre Sánchez Cordero y Durazo Montaño cuando ambos formaban parte del gabinete del presidente López Obrador. Todo se debió a las declaraciones de la titular de la Segob donde reconoció que ha vivido la misoginia de cerca al interior de los gabinetes de seguridad del gobierno federal.

“En estos gabinetes de seguridad exclusivamente de varones en donde en ocasiones mi opinión, y digo no por el presidente, al contrario, el presidente siempre me ha dado mi lugar, pero entre los miembros, una participación mía podría, inclusive, no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón”, denunció en un evento virtual que organizó el Museo de la Mujer.

También aseveró que uno de los mayores retos que ha tenido al frente de la Segob ha sido demostrar su capacidad y valía, más veces de las que es necesaria solo por ser mujer. Reconoció que al interior del gobierno “hay temas de misoginia muy considerables” y que se ha trabajado para erradicarlos.

Se reunió la secretaria de Gobernación y el gobernador electo de Sonora (Foto: tomada de Twitter @AlfonsoDurazo).

Previo a la renuncia de Durazo para contender por la gubernatura de Sonora, los gabinetes de seguridad estaban conformados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán; y el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Recalcó que para ella las cosas no han sido fáciles dentro de la política, ni lo serán para muchas mujeres debido a “la construcción del patriarcado”, sistema que sigue marcando una enorme diferencia entre hombres y mujeres.

No obstante, días después se retractó de sus palabras debido a que reconoció que sus compañeros en el gabinete han sido respetuosos con ella. Aseguró que su visión y percepción se da por su hipersensibilidad que ha desarrollado a lo largo de su carrera en los temas de género.

El titular de la Conagua afirmó que Durazo encabezará un exitosa gestión en Sonora (Foto: captura de pantalla de Twitter @AlfonsoDurazo).

Un hora más tarde del encuentro en la Segob, Durazo Montaño también informó que mantuvo una reunión con Germán Santoyo, titular de la Conagua, para comenzar a planear programas y políticas públicas para enfrentar el problema de la escasez de agua en Sonora.

“Agradezco a mi estimado @GermanMSantoyo, titular de @Conagua_mx, su apertura y gran disposición para apoyar diversos planteamientos sobre la crisis de agua que vivimos en Sonora. En conjunto estableceremos estableceremos diversos programas sobre los que informaré mañana en conferencia de prensa”.

Sobre la reunión también escribió Santoyo en su cuenta oficial de Twitter: “con el objetivo de revisar diferentes puntos de la agenda hídrica del estado de #Sonora, este día me reuní con el gobernador electo @AlfonsoDurazo, quien estoy seguro de que realizará una exitosa gestión en favor de las y los sonorenses, en especial en los temas del #Agua”.

