Dio comienzo la transición en Sonora, se reunieron Claudia Pavlovic y Alfonso Durazo

El inicio formal se dará el próximo martes (Foto: tomada de Twitter @Alfonso Durazo).

La mañana de este miércoles se reunieron la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, y el mandatario electo de la entidad, Alfonso Durazo Montaño, en el Palacio de Gobierno para avanzar en los trabajos de la entrega-recepción del poder Ejecutivo estatal.

Así lo dio a conocer el ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana por medio de dos tuits: “esta mañana me reuní con la Gobernadora @ClaudiaPavlovic para dar inicio formal al proceso de entrega y recepción. Acordamos instalar la próxima semana la Comisión Mixta correspondiente. Dicho acto se llevará a cabo el martes próximo, a las 11 am en el Palacio de Gobierno”.

En el segundo mensaje comunicó que en dicha comisión estarán representantes del gobierno del estado y una contraparte del gobierno electo. Por último, informó que todo lo que se desarrolle en el proceso se difundirá con absoluta transparencia.

Durazo prometió absoluta transparencia durante la transición (Foto: captura de pantalla de Twitter @AlfonsoDurazo).

Asimismo, la gobernadora priista en funciones también compartió una mensaje sobre los acuerdos a los que se llegó antes de instaurar la transición: “esta mañana me reuní con el gobernador electo @AlfonsoDurazo, en este positivo encuentro acordamos trabajar coordinadamente para que la entrega-recepción del Poder Ejecutivo sea una esta de transición institucional, transparente y comprometida con el presente y futuro de Sonora”.

De acuerdo a lo dicho durante el proceso electoral por las diferentes formulas que se postularon, los temas prioritarios en el estado tienen que ver con la reactivación económica después de la pandemia, mantener y mejorar todos los aspectos de la seguridad pública y en mitigar los daños que ha provocado la sequía, especialmente en lo que respecta a la agricultura y la ganadería.

No obstante, el tema del agua es coyuntural en el estado debido a que durante meses las ciudades de Hermosillo, Novojoa, Nogales, Cajeme y Guaymas han sido amenazadas con no contar con el suministro necesario para abastecer a la ciudadanía.

Mientras que el presidente López Obrador estableció durante la mañanera del 16 de junio, después de hablar con el gobernador electo, en que los temas más relevantes para el estado son la construcción de la carretera de Bavispe a Agua Prieta, dar impulso a la educación, justicia a los padres y madres de la Guardería ABC y apoyar al deporte.

Pavlovich se comprometió a trabajar coordinadamente con el gobernador electo (Foto: captura de pantalla de Twitter @ClaudiaPavlovic).

Esta es la segunda reunión que mantiene Durazo como gobernador electo en menos de una semana, ya que el pasado 15 junio tuvo una junta con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

El gobernador electo también se reunió con los secretarios de Defensa, Marina, STPS, SADER y Turismo. También con el organismo descentralizado Segalmex para continuar con los trabajos que conduzcan a la entidad al plan de bienestar de la Cuarta Transformación.

Pese a que al arribar al recinto se negó a dar declaraciones a la prensa que estaba en la entrada del recinto, horas más tarde comunicó los temas que abordó con AMLO por medio de su cuenta de Twitter. “Fructífera reunión esta tarde con el presidente @lopezobrador_. Muy alentador recibir su apoyo, tanto para las acciones inmediatas como para los proyectos estratégicos que nos permitirán recuperar la grandeza de #Sonora y mejorar el bienestar de las y los sonorenses”, escribió.

AMLO y Durazo sostuvieron una reunión el pasado 15 de junio (Foto: Cuartoscuro).

Un día después, durante la conferencia matutina, el presidente expresó que Alfonso Durazo impulsará en su próximo gobierno temas para el desarrollo de todo el estado, así como priorizar el plan de justicia para los pueblos indígenas, principalmente a los pueblos yaquis.

“Lo que tenemos como fundamental para el caso de Sonora, lo más prioritario, es el plan de justicia a los pueblos yaquis. Ahora con el cambio vamos a pedirle al nuevo gobernador que nos ayude”, aseveró López Obrador.

