“Debería ir a la cárcel”: Kenia López Rabadán se lanzó contra López-Gatell

La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Senado de la República, la panista Kenia López Rabadán, se le fue a la yugular al subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, luego de que diversas voces lo colocan como el próximo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE).

Como parte de una mesa de análisis en el canal de YouTube del periodista Tony Aguirre, la senadora expresó su inconformidad con la posible designación. Consideró que López-Gatell debe ser sincero y hacer retrospectiva sobre lo que hizo y dejó de hacer durante el manejo de la pandemia por COVID-19.

“López-Gatell no debería de ir al IMSS o al ISSSTE, debería ir a la CÁRCEL. No se le puede premiar cuando hay más de medio millón de muertes, por el mal manejo de la pandemia. Se requiere ¡Justicia!”, fue el mensaje que escribió López Rabadán junto con un pequeño video de su participación.

También recalcó y pidió a todo México no bajar los brazos y exigir justicia, a la par de ser más críticos con el trabajo que ha realizado el gobierno federal desde diciembre de 2018. No obstante, no quitó el renglón sobre el desempeño del titular de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud: “si él hubiera priorizado lo médico, lo científico, probablemente miles de familias no hubieran perdido un ser querido”.

En la misma mesa de debate también estuvieron la Doctora en Ciencias Médicas, Laurie Ann Ximénez-Fyvie, y el diputado federal Sergio Mayer. Ahí se vertieron diversos puntos de vista sobre el manejo de la pandemia y el adiós de López-Gatell a las conferencias vespertinas.

El diputado de Morena aseguró que el gobierno de México actuó tarde ante el virus SARS-CoV-2 a inicios del 2020. Recordó que intentó hablar con el presidente para crear un plan de acción que favoreciera a los ciudadanos, antes de que se detectara el primer caso en el país, pero fue ignorado.

“Desde antes de que tuviéramos el brote aquí en México. [...] Yo le mandé un video al presidente, solicitándole, por favor, que nos pusiéramos las pilas y que hiciéramos un programa, una política pública para amortiguar el golpe de salud que iba a golpear a los mexicanos, que buscáramos estrategias públicas para poder contrarrestar el golpe económico. Fue justamente cuando el presidente decía ‘no pasa nada’, ‘abrácense’” comentó.

Sin embargo, reconoció que su partido realizó una mala gestión en la prevención de la salud de los mexicanos, lo cual ha generado molestia en su persona ya que ha existido “una desfachatez” en López-Gatell y en los siguientes meses de trabajo jamás demostró congruencia y cordura.

Por último, la Doctora en Ciencias Médicas expresó su preocupación ante el “adiós” de las conferencias vespertinas debido a que la pandemia no ha terminado, sino que sigue el apogeo y se prevén nuevas olas en los diferentes estados de la república.

“Es muy grave, muy grave, porque la pandemia no se ha terminado. El vocero de la pandemia, el que toma las decisiones ahora, lo van a premiar con el IMSS (quizá), se rumora. [...] ¿Y quién está a cargo de la pandemia? ¿Quién se hará cargo de la pandemia? Esto no se atiende solo”, señaló.

Refirió que ella nunca vio al Doctor Alcocer en el frente de batalla, por tanto, dudó que a esta altura del año tome algún crédito sobre la pandemia. Así que mostró su preocupación sobre lo que ocurrirá en los próximos días en torno a los movimientos en el gobierno federal.

