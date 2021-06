Mueren por COVID-19 seis personas que habían recibido las dos dosis de la vacuna en Sonora

(Foto: EFE/Luis Torres)

En Sonora fallecieron seis personas por COVID-19 que ya tenían el esquema completo de vacunación; además, perdieron la vida otras 24 que sólo contaban con una sola dosis del biológico, informó la Secretaría de Salud del estado.

“Ninguna vacuna te otorga inmunidad total. El nivel de protección es enorme, pero no del 100%”, dijo el secretario de Salud de la entidad, Enrique Clausen, al asegurar que hasta el domingo había 308,000 personas con su esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en el estado.

“Es infinitamente menor el número de vacunados que fallecieron a las personas que fallecieron y no estaban protegidos por la vacuna. Además de vacunarte, es esencial que te acompañes de las demás medidas sanitarias que ya conoces”, enfatizó, pidiendo a los sonorenses que no se cansen, no se rindan y no se enojen porque “por más que no quieras, el virus se encuentra entre nosotros”.

De acuerdo con la más reciente actualización del Semáforo Epidémico nacional, Sonora se mantendrá en color amarillo (riesgo medio) hasta el próximo 4 de julio; no obstante, autoridades sanitarias sonorenses alertaron que debido al incremento de contagios, algunos municipios estarán en naranja (riesgo alto).

Cabe mencionar que estos fallecimientos relacionados a esquemas completos de vacunación no son los primeros que se registran en el país.

La semana previa, Nuevo León reportó que un dentista de la tercera edad que había sido vacunado con las dos dosis contra COVID-19 murió por esta enfermedad, debido a que tardó en atenderse.

El secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, señaló que pese a que el adulto mayor tenía suficiente cantidad de anticuerpos, contrajo coronavirus y acudió al hospital cuando ya presentaba una saturación de 70% de oxígeno.

De igual modo, recordó que las vacunas protegen hasta en un 90% a quienes las reciben y su protección es contra la muerte o enfermedades graves, aunque surgen casos como el de este señor que acudió tarde al hospital.

Por ello, el funcionario exhortó a la población a seguirse cuidando, aunque ya cuenten con su esquema completo, pues afirmó que “se confían, se van a fiestas, de reventón, se quitan el cubrebocas y no es correcto”.

Asimismo, el pasado viernes, el Gobierno de la Ciudad de México informó que una persona con el esquema completo de vacunación contra COVID-19 se encuentra hospitalizada por esta enfermedad.

Durante la habitual conferencia de prensa capitalina, la titular de la Secretaría de Salud local, Olivia López Arellano, no dio detalles sobre este paciente, pero aseguró que su estado actual de salud era estable.

Asimismo, señaló que la mayoría de las personas que en este momento se encuentran hospitalizadas en la capital son aquellas que no han sido inmunizadas contra el SARS-CoV-2.

“Básicamente los hospitalizados son personas que no tienen su vacuna, por eso justamente está disminuyendo de manera sustancial todo el grupo de 60 y más. Están llegando quienes no tienen vacuna y son las que se están hospitalizando”, dijo.

Ante ello, la Dra. hizo un llamado a todos y todas la ciudadanas para que acudan a los centros de vacunación a recibir las dos dosis contra COVID-19, en el momento que les corresponda, según su edad y alcaldía de residencia.

“Por eso el llamado a todos los grupos para que acudan a vacunarse cuando les toca, su alcaldía y su grupo de edad”, recalcó.

