Macrosimulacro 21 de junio: Todo lo que debes saber hoy para estar preparado

Es el primer simulacro sísmico desde que inicio la pandemia de COVID-19 (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

El primer macrosimulacro del 2021 ha llegado. Este lunes 21 de junio la Ciudad de México (CDMX) escuchará la alerta sísmica en los altavoces de la capital como parte de un ejercicio de evacuación en caso de un escenario catastrófico.

José Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de la CDMX, informó en una videoconferencia que este ejercicio se realizará bajo un hipotético sismo de 8.1 grados en las costas del estado de Guerrero, es decir, a 300 kilómetros de la ciudad.

Desde finales de 2019, las autoridades de la la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Gobierno de la Ciudad de México acordaron realizar tres macrosimulacros al año para fortalecer una cultura de prevención y autoprotección, sin dejar de lado las medidas de seguridad para evitar contagios de COVID-19. En mayo se tenía pensado realizar el primero, pero este fue cancelado por la intensidad de la emergencia sanitaria.

¿Dónde y a qué hora sonará la alerta sísmica?

Los 12,826 postes de la CDMX que cuentan con altavoces comenzarán a sonar con la alerta sísmica, a las 11:30 horas. Para hacer énfasis a la población de que se trata de un simulacro, luego del sonido habitual de los altavoces, se escuchará la frase “esto es un simulacro”.

Tras el sonido de la alerta, se escuchará la frase: "esto es un simulacro" (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo estar preparado?

México se encuentra en una zona altamente sísmica, por lo que es imposible predecir los sismos con mucha antelación. Por ello, las autoridades recomiendan tener contemplado un plan de emergencia con los siguientes elementos:

-Prepara un plan para saber qué hacer en caso de sismo.

- Preparar tu mochila de emergencia.

- Simular situaciones de emergencia.

- Tener a la mano el directorio telefónico, botiquín y documentos importantes.

-Identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión.

-Mantener siempre los dispositivos electrónicos con batería.

-Especificar un punto de encuentro.

- De preferencia tener una pulsera o collar con identificación, teléfono de emergencia y tipo de sangre.

¿Qué hacer cuando suene la alerta sísmica?

Esta vez también deberán implementarse medidas contra el COVID-19 (Foto: Twitter / @rosaicela_)

A la hora de escuchar la alerta sísmica, los ciudadanos deberán tratar de mantener la calma e iniciar los protocolos de evacuación, desde ahora contemplando las medidas de protección contra el COVID-19.

En ese sentido, no solo deberán mantener el cubrebocas en nariz y boca, guardar sana distancia, evitar el saludo de mano y utilizar el estornudo de etiqueta; también deberán:

-Evacuar el edificio si se encuentran en los pisos más bajos y colocarse en zonas de seguridad, en caso de estar arriba del tercer piso.

-Implementar el plan familiar acordado o seguir los protocolos e indicaciones de los brigadistas y personal de Protección Civil.

-De ser posible, apagar los interruptores y cerrar las llaves de paso de agua y gas.

- No correr, no gritar, no empujar para evitar accidentes, lesiones y pánico durante la evacuación.

Rescatistas y personal de Protección Civil colaborarán en el simulacro (Foto: EFE)

EN CASO DE NO HABER EVACUADO A TIEMPO:

-Repliégate a la zona de menor riesgo más cercana.

-Aléjate de ventanas, muebles, espejos, plantas u otros objetos pesados que puedan caer.

-En caso de estar con niños, personas mayores o con discapacidad, apóyalos a replegarse a la zona de seguridad.

-Evita usar elevadores o escaleras mientras el sismo siga su curso.

-Evacua el inmueble hasta que el sismo haya terminado.

¿Qué hacer al terminar el sismo?

-Evacuar el inmueble en caso de estar dentro

-Atender las indicaciones de brigadistas, cuerpos de rescate y autoridades de Protección Civil

-En caso de no haber cortado los servicios, cerrar las llaves de paso del gas y el agua, así como de electricidad.

-Usa el celular solo para emergencias y reportarte con tus seres queridos

-Verifica el estado del edificio donde vives

-Evita volver al inmueble en caso de detectar algún daño o espera a una revisión de las autoridades para volver.

El objetivo es crear una cultura de prevención y autoprotección en caso de sismo (Foto: Twitter / @rosaicela_)

EN CASO DE HABER QUEDADO ATRAPADO EN UN DERRUMBE:

-Mantener la clama, los cuerpos de emergencia llegarán al lugar.

-Si es posible golpea un objeto con la mano para que los rescatistas ubiquen tu posición.

-Comunícate por redes sociales con tu familia y amigos para identificar tu posición y si te encuentras atrapado con más personas.

-Responde a las señales del personal de rescate.

-Evita salir por tu cuenta si el edificio se derrumbó, puede que tus movimientos o réplicas del sismo propicien un colapso completo.

