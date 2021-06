Porfirio Muñoz Ledo acudirá ante la CIDH por resolución del TEPJF contra su candidatura en Morena

Porfirio Muñoz Ledo apelara determinación del TEPJF ante la CIDH (Foto: Cuartoscuro)

Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para apelar la resolución en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la negativa del partido político en negarle la candidatura para reelegirse en la Cámara de Diputados.

Este sábado 19 de junio, El Universal informó que el miembro histórico de las izquierdas en México reprobó la ratificación del Tribunal Electoral en detrimento de sus derechos políticos-electorales, la cual tuvo como consigna evitar que Muñoz Ledo y Lazo de la Vega no participara en la jornada electoral celebrada el pasado domingo 6 de junio.

En los comicios intermedios de la administración de Andrés Manuel López Obrador los mexicanos se dieron cita para elegir 15 gubernaturas y renovar la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En ese ejercicio democrático, Morena obtuvo la mayoría de sufragios al establecerse como mayoría en el Congreso y ganar de manera directa 11 de las gubernaturas.

Porfirio Muñoz Ledo aseguró que Mario Delgado, ex tesorero de Marcelo Ebrard en el DF, orquestó el veto a su candidatura (Foto: Cuartoscuro)

De tal modo que la reelección bajo Representación Proporcional que buscaba el miembro fundador de Morena parecería una garantía para que permanezca tres años más en la Cámara Baja; sin embargo, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) del partido impidió el registro de Porfirio Muñoz Ledo como candidato, esto porque no hizo el registro de acuerdo con la convocatoria interna del partido.

Dicha negativa fue condenada por el abogado egresado de la UNAM y culpó a Mario Delgado, actual presidente nacional de Morena, asegurando que se trató de un veto político porque su perspectiva crítica le resulta perjudicial a la visión de partido del itamita.

Por ese motivo, el legislador presentó un recurso ante el TEPJF para apelar la determinación de la CNHyJ; sin embargo, la Sala Superior del órgano determinó como procedente la sanción interna de Morena, misma que promovió no incluir a Porfirio Muñoz Ledo en la lista de candidatos a la reelección de diputados federales de Representación Proporcional.

A través de un comunicado oficial, el Tribunal Electoral, presidido por José Luis Vargas Valdez, determinó el miércoles 16 de junio que, a pesar de la impugnación, Muñoz Ledo se queda fuera de la lista de candidatos plurinominales de Morena y, por lo tanto, su periodo como legislador federal termina el 31 de agosto del 2021.

Porfirio Muñoz Ledo buscaba la reelección como diputado plurinominal para este periodo (Foto: Cuartoscuro)

“Yo por lo pronto dejo a salvo mi derecho recurriendo a la CIDH y peleando por todos los medios legales y pacíficos”, especificó para el medio y estimó que le da “mucha pena” la actuación del Tribunal Electoral, pues es un organismo autónomo que no quiere tener su autonomía.

Al ser de carácter inapelable la resolución del TEPJF, el doctor en Ciencia Política y Derecho Constitucional acudió a una instancia internacional que deberá de revisar el caso con apego a derecho y debido proceso para poder recomendar o no a las autoridades locales la colocación del octogenario de nuevo en la vida política de México.

Cabe recordar que Muñoz Ledo ya había anunciado su retiro; no obstante, no los planeaba para este periodo legislativo, sino para el siguiente. Es decir, el ex presidente del PRI y PRD planeaba terminar su vida política en 2024 con el fin de la administración de AMLO.

“Terminando estos trabajos, consideraría que ha llegado el término de mi vida parlamentaria”, refirió en un tuit del 29 de marzo de este año respecto a la agenda política que quiere terminar de promover para garantizar que la 4T permanezca en un marco democrático.

