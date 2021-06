“Quiere que Barttlet regrese a garantizar ‘la caída del sistema’”: Fernández de Cevallos contra la iniciativa de AMLO para reformar al INE

Fotos: Cuartoscuro

Diego Fernández de Cevallos ex presidente de la Cámara de Senadores de México arremetió contra los planes de Andrés Manuel López Obrador para reformar al Instituto Nacional Electoral (INE), a través de un tweet en el que externó su postura.

“El tartufo dice que enviará una iniciativa para que el INE “sea verdaderamente independiente”. Quiere que regrese Manuel Bartlett a controlar las elecciones, ¡para garantizar “la caída del sistema”!”

Con su comentario, el “Jefe Diego” hizo referencia a lo sucedido el 6 de julio de 1988 cuando se llevaba a cabo una de las contiendas electorales más polémicas en México y se dio lo que se conoce como “caída del sistema” que dio triunfo a Carlos Salinas de Gortari.

Carlos Salinas de Gortari (Fotoarte: Steve Allen)

En ese entonces, Manuel Bartlett comandaba la Secretaría de Gobernación (Segob) que a la vez, estaba a cargo de la Comisión Federal Electoral (CFE) y donde se empezaron a recibir los primeros resultados.

Bartlett de había comprometido a compartir los primeros datos en tiempo real, al inicio cumplió, sin embargo, conforme avanzaba la contienda dejó de hacerlo, porque presuntamente se habían saturado las líneas.

Al respecto, Fernández de Cevallos dijo la famosa frase “Se nos informa que se calló la computadora, afortunadamente no del verbo “caerse” sino del verbo “callar””.

El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett (d), acompañado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (i), habla durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

Por su parte, Manuel Bartlett se volvió hacia Fernando Elías Calles, secretario técnico quien confirmó:

“Efectivamente, el sistema se cayó”, pero refiriéndose al verbo “caer” no “callar” como lo mencionó Fernández de Cevallos.

AMLO busca reforma electoral

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que enviará al Congreso una iniciativa de reforma electoral, para garantizar que haya democracia e independencia en todo el proceso electoral.

“Una reforma electoral para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones, que no domine el conservadurismo, que haya democracia, porque durante mucho tiempo se han inclinado, los que deberían de actuar como jueces, en favor de los grupos de intereses creados, entonces, tenemos que buscar la forma de que quien coordine las elecciones sean gente inobjetable... demócrata, se los dije a los empresarios”, indicó el mandatario mexicano.

(Foto: Cortesía INE)

Sobre la reforma electoral, lo que busca el mandatario mexicano es bajar el costo de las elecciones en México, así como eliminar las 200 diputaciones plurinominales, lo mismo en el Senado.

“Otra cosa, los costos, no es posible que se destine 20 mil millones de pesos a las elecciones, para partidos , el INE y el Tribunal, no está el país para eso, son las elecciones más caras del mundo; a bajar de esos costos, necesitamos los recursos.

Otra cuestión, para qué tantos diputados, por qué no nada más se quedan los de mayoría, por qué no se quitan los 200 plurinominales, pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de senadores, vamos a reformar la ley, la Constitución para que haya democracia plena, también si no quieren los legisladores como decía Juárez: ´Nada por la fuerza, todo ´”, explicó.

Foto: Presidencia de México

Hace unos días, el “Jefe Diego” aprovechó para lanzarse una vez más contra el presidente tabasqueño y sus últimos ataques contra la clase media, a la que el mandatario izquierdista calificó de “aspiracionista” y “egoísta”.

“A pesar de las constantes difamaciones y amenazas proferidas por el antiaspiracionista (pero que aspira a ser acurrucado perpetuamente por el difunto Juárez y otros próceres de la historia oficial), y no obstante el dominio de la delincuencia en vastas zonas del país, los resultados del INE fueron de excelencia y constituyen una bofetada que dejó sangrando las fauces de su detractor, quien reconoció que fue ‘buena y democrática’ la jornada electoral”, escribió Cevallos en su última columna de opinión para Milenio.

