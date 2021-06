“Antiaspiracionista que aspira a ser acurrucado perpetuamente por el difunto Juárez”: Fernández de Cevallos arremetió una vez más contra AMLO

Diego Fernández de Cevallos generó polémica por un comentario contra Calderón (Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Tras las elecciones del 6 de junio, Morena resultó ganador en al menos 11 de los 15 estados del país. Sin embargo, la reconfiguración política en la capital fue evidente, ya que ahí el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó en solo siete de las 16 alcaldías. Desde 2018 controlaba todas las alcaldías menos Benito Juárez y Cuajimalpa.

De esta manera “Va por México” ganó los comicios al imponerse en nueve demarcaciones, un resultado histórico para los conservadores, que hasta ahora solo dominaban dos.

Ante este nuevo panorama político que se avecina, Diego Fernández de Cevallos aprovechó para lanzarse una vez más contra el presidente tabasqueño y sus últimos ataques contra la clase media, a la que el mandatario izquierdista calificó de “aspiracionsita” y “egoísta”.

Según el Jefe Diego, en las elecciones pasadas los dos bandos principales —gobierno y oposición— resultaron ganadores y perdedores a la vez, puesto que los únicos ganadores “absolutos” e “indiscutibles”, según su punto de vista, fueron el Instituto Nacional Electoral (INE) y el crimen organizado.

Foto: @DiegoFC / Twitter.

“A pesar de las constantes difamaciones y amenazas proferidas por el antiaspiracionista (pero que aspira a ser acurrucado perpetuamente por el difunto Juárez y otros próceres de la historia oficial), y no obstante el dominio de la delincuencia en vastas zonas del país, los resultados del INE fueron de excelencia y constituyen una bofetada que dejó sangrando las fauces de su detractor, quien reconoció que fue ‘buena y democrática’ la jornada electoral”, escribió Cevallos en su última columna de opinión para Milenio.

“El otro gran vencedor fue el Libre y Soberano Crimen Organizado, pues el troglodita de Palacio siguió el viejo adagio: si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él y ganan los dos”, añadió.

El ex candidato derechista a la presidencia también hizo mención al mensaje de agradecimiento que hizo AMLO tras el pasado proceso electoral, en el que advirtió que la delincuencia organizada “se había portado mejor” que la delincuencia de cuello blanco.

Foto: Presidencia de México

“No fueron elecciones de Estado como las que se llevaron a cabo durante décadas y siglos en México, la gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia, de estos grupos , se portó creo que más mal la delincuencia de cuello blanco”, expresó el mandatario.

En respuesta, Fernández de Cevallos dijo que “como corolario de los ´abrazos no balazos´, otra vez, la impotencia, el pánico y la traición del ‘redentor’ lo postraron ante los violentos, ‘reconociendo que se portaron bien, mejor que los de cuello blanco’. No, los delincuentes siguieron —y siguen— matando a un ser humano cada 15 minutos. Él sí ‘se portó bien’ con ellos: no impidió que a sangre y fuego eligieran en muchos estados qué ratas gobernarán en sus rutas”, añadió.

En el marco de las elecciones, Diego Fernández de Cevallos pronosticó que el hartazgo contra el gobierno se haría notar ahora, tal y como se vio en 2018 con la llegada de López Obrador.

“El hartazgo decidió las elecciones de 2018; el hartazgo va a decidir las elecciones de hoy. Se vale en la democracia. Con que se despeje la vida de #México , vamos de gane”, escribió en su cuenta de Twitter.

Los conflictos entre ambos políticos tienen una larga historia, pero el más fuerte de las últimas semanas se dio luego de que el presidente asegurara que el panista formaba parte de los opositores financiados por Estados Unidos.

