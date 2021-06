Diego “H”, quien atropelló a Polly y Fernanda supuestamente prefiere suicidarse a ir a la cárcel

Diego Armando Helguera Saldago (Foto: Twitter@c4jimenez)

Luego de haber atropellado a Fernanda Olivares, conocida como Polly, y Fernanda Cuadra, Diego Armando “H” presuntamente amagó con suicidarse antes de ser detenido y procesado por las autoridades.

El periodista Carlos Jiménez reveló un mensaje de voz que Diego le envió a uno de sus amigos tras lo cometido, en donde se despide, le agradece su amistad y señala que ya no quiere vivir.

“Yo no me voy a ver encerrado a la verg* [...] no es por put* ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños ni nada y odiado por la sociedad, nel a la verga* [sic]”, se escuchó en el audio.

Mientras el sujeto se encuentra prófugo y pensando en quitarse la vida las dos jóvenes se encuentran graves en el Hospital General de Xoco, luchando por sus vidas tras haber sido atropelladas.

Según han relatado los testigos a medios, Diego habría llegado a la casa de Fernanda Cuadra ya en estado de ebriedad abordo de un automóvil blanco y al ser rechazado por la joven se puso violento. No obstante, debido a su condición etílica ella le quitó las llaves del vehículo para evitar que condujera y sufriera un accidente.

Dicha situación lo habría hecho enfadarse, no obstante, se recostó por un momento a petición de Fernanda. Al despertar provocó desmanes y volvió a discutir con la joven que terminó dándole sus llaves. Cuando Diego subió a su automóvil embistió a Fernanda de 31 y Polly de 26 años.

Los hechos que le causaron fracturas, hemorragias internas y traumatismos a las jóvenes ocurrieron la madrugada del sábado 12 de junio en la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

Zarina Olivares, hermana de Polly, dijo a Imagen Noticias que: “actualmente mi hermana está luchado por su vida. Está muy grave en el hospital. Tiene fracturas de cráneo y pómulo. Tiene quemaduras de tercer grado. Por lo que sabemos está conectada a un respirador. La tienen sedada. Está muy mal”.

Debido a lo acontecido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación por el delito de tentativa de feminicidio contra Diego “H”.

Con la finalidad “de judicializarla a la brevedad”, la dependencia señaló que la integración ocurre después de “tomar conocimiento de las lesiones por atropellamiento en agravio de dos mujeres”.

“Personal de la Policía de Investigación (PDI) recabó entrevistas con testigos, videograbaciones de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Control y Comando C4; en tanto, peritos en criminalística, fotografía, química y tránsito terrestre, adscritos a la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales recogieron indicios a fin de esclarecer los hechos”, informó la Fiscalía.

Además, a la carpeta de investigación se agregaron las notificaciones médico legales de los diferentes hospitales a donde fueron trasladadas las víctimas. Testimonios señalan que el presunto responsable manejaba un vehículo Ford tipo Focus.

Para dar con el paradero de Diego, en redes sociales se inició una campaña que ha viralizado sus fotografías, y además se ha convocado a una marcha pacífica que se realizará este próximo jueves en punto de las 10:00 horas.

Las afectadas se encuentran en el Hospital General Xoco y en un estado de salud grave: con fracturas, hemorragias internas, y traumatismos.

