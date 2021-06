El aterrador momento en que Polly Olivares fue arrastrada: el agresor sigue prófugo

Video: Twitter @CiroGomezL

Polly Olivares, una joven que junto con su amiga Fernanda Cuadra fueron víctimas de un intento de feminicidio por parte de Diego Helguera, quién las atropelló en las calles de la Ciudad de México y las arrastró por varias calles, para luego abandonarlas en estado crítico.

El pasado 16 de junio, el periodista Ciro Gómez Leyva dio a conocer nuevos y aterradores videos del momento en el que Diego arrastró a Polly debajo de su auto, mientras lo conducía en estado de ebriedad.

Todo sucedió luego de que Diego fuera expulsado de la fiesta de cumpleaños de Fernanda Cuadra por estar de “mala copa”.

“Polly sale a calmar y a quererlos meter a la casa, este desgraciado le avienta el carro a mi hermana. Con toda la alevosía y con todas las intenciones de hacer daños les aventó el carro en directo. Las arrolló de manera desalmada y sin dudarlo siguió avanzando sin detenerse en ningún momento, llevándose entre las ruedas a mi hermana”, contó Zarina Olivares, hermana de la víctima, al medio.

Actualmente, Polly Olivares se encuentra en coma inducido, tiene quemaduras de tercer grado en varias partes del cuerpo por haber sido arrastrada por el auto; además de fractura de cráneo, brazo y pómulo.

Fernanda Cuadra también se encuentra hospitalizada. Familiares y amigos aseguraron que podría perder un ojo, la audición y que tiene fracturadas varias partes del cuerpo por el ataque.

“Los oídos no le paran de sangrar, muy probablemente pueda quedar sin audición”, dijo Daniela, su hermana, a Grupo Fórmula.

Varias cámaras de seguridad de la Ciudad de México captaron las imágenes de la joven siendo arrastrada por el vehículo. Incluso en uno de los videos se ve cómo el cuerpo es abandonado en medio de la calle. Unos minutos después vuelve a pasar por el lugar, se detiene al lado de la joven unos segundos y escapa.

Tras el intento de asesinato, Diego Armando Helguera envió un mensaje de voz a uno de sus amigos. Amenazó con suicidarse antes de que lo procesaran legalmente y dijo: “Yo no me voy a ver encerrado a la verg* [...] no es por put* ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños ni nada y odiado por la sociedad, nel a la verga* [sic]”.

El periodista Carlos Jiménez reveló además reveló que el joven comenzó a ponerse violento al ser rechazado por Fernanda, quién al ver al hombre en estado etílico le quitó las llaves del auto y le pidió que se recostara un momento.

Polly fue atropellada y arrastrada varias calles (Foto: Captura de pantalla)

No obstante, el hombre despertó aun más violento y al subir al automóvil decidió arrollar a ambas jóvenes.

Por este hecho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación por el delito de tentativa de feminicidio contra Diego “H”.

Con la finalidad “de judicializarla a la brevedad”, la dependencia señaló que la integración ocurre después de “tomar conocimiento de las lesiones por atropellamiento en agravio de dos mujeres”.

Para dar con el paradero de Diego, en redes sociales se inició una campaña que ha viralizado sus fotografías, y además se ha convocado a una marcha pacífica que se realizará este próximo jueves en punto de las 10:00 horas.

