El caso de “Angelito”, el único estudiante que regresó a clases presenciales en un kínder de Ecatepec

Los padres de familia consideran que no hay las condiciones suficientes para garantizar un regreso seguro (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

El regreso a clases presenciales en las escuelas de educación básica en el Estado de México no ha sido como se esperaba. Y es que, aunque las autoridades dicen que el personal docente ya se encuentra vacunado contra el COVID-19 y la entidad está en color “verde” (bajo riesgo de contagio) en el semáforo epidemiológico, fueron muy pocos los estudiantes que se han presentado a sus centros educativos.

Luego de 15 meses de clases vía remota, este 14 y 15 de junio varios medios acudieron a diversos planteles del Edomex para registrar el retorno de las y los alumnos; sin embargo, en municipios como Tlalnepantla, Coacalco, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec, periferias de la Ciudad de México, las escuelas lucieron prácticamente vacías.

Al respecto, el personal educativo señaló que esta abstención se debe principalmente a que para regresar las instituciones piden llevar firmada una carta compromiso en la que la escuela se deslinda en caso de cualquier contagio y muchos padres de familia consideran que no hay las condiciones necesarias para garantizar un regreso seguro. Sin mencionar que a una semana de reabrir las aulas en la Ciudad de México, se anunció el cierre en cinco planteles por detección del virus.

Gloria entrando a su escuela después de 14 meses, previo a la entrada, entregó la autorización firmada por su madre para después realizar los protocolos de sanitización. Ciudad de México (Foto: Infobae)

Pero hay un caso excepcional, el del pequeño identificado como Ángel “N”, pues era tanta su ilusión de regresar a la escuela y ver a su maestra, que no le importó ser el único alumno en acudir desde este lunes al Jardín de Niños “Margarita Maza de Juárez”, ubicado en la zona alta de Ecatepec.

La coordinadora del Movimiento de Escuelas y Centros Comunitarios (MECC) de Ecatepec, la maestra Dolores Tejada Villalón, indicó este lunes en entrevista al Sol de México que de 178 estudiantes que conforman la matrícula escolar de dicho plantel, solo “Angelito” regresó.

“Su papá insistió en que ya debía tomar clases presenciales y lo trajo”

Por su parte, Azael Carpio, padre del menor, señaló que ya era vital que Ángel empezará a regularizarse con su profesora Rosalina López Pérez, pues está próximo a concluir el Kínder y pasar a primaria.

"Angelito" pone atención a su profesora Rosalinda (Foto: Especial)

“Él ya quería, es muy tedioso esto de la pandemia, estar encerrado, recuerda su escuela, sus maestros, él ya quería estar aquí. Nos llevamos la sorpresa cuando llegamos y pues él va a estar solito, pero él quiso seguir, dijo me quedo y pues aquí estamos”

Además, añadió que el reabrir los centros de estudio es un alivio para las familias que enfrentan situaciones económicas complicadas, donde el padre y madre deben salir a trabajar, por lo que su hijo continuará asistiendo a la escuela con un horario de 09:00 a las 11:00 horas, pero solo lunes y martes, porque el resto de la semana es en línea.

“Su mamá y yo trabajamos toda la semana y ya estaba desesperado por regresar a la escuela, además que está a pocos días de entrar a la primaria y queremos conocer cómo está en relación a su aprendizaje”

Angelito cumplió su promesa. Este martes volvió a su clase presencial con su cubrebocas después de pasar el filtro sanitario; otra vez solo, a pesar de que pensó que podía animar a otros compañeritos hacerlo.

El pequeño espera animar a sus compañeritos a regresar a las aulas (Captura de pantalla)

Eso no le importó, pues comenzó con sus actividades y el tema que tenía que abarcar: los hábitats de los seres vivos. “Me gusta esta escuela y estar con mi maestra. Ayer aprendí hacer esculturas con mi maestra y dónde viven los animales”, expresó el alumno aplicado.

“Él está al pie del cañón, él está segurísimo que cumple con todo. Él no se quiere retirar, a pesar de que él no vio más compañeros, él dijo ‘yo me quedo’”, dijo este martes la maestra López Pérez en entrevista con Telediario.

A pesar del ejemplar compromiso del pequeño, la coordinadora del MECC reconoció que será hasta el inicio del próximo ciclo escolar, en agosto, cuando esperan tener mejores condiciones para recibir a todos los alumnos, pues escasean los insumos para aplicar los protocolos de higiene, como gel antibacterial, jabón y agua, siguen siendo insuficientes.





