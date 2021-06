Procesaron a 14 custodios y administrativos por la fuga del “Pirulí” en Puebla

El Pirulí intercambió ropas con su hermano (Foto: FGE-Puebla)

Al menos 14 administrativos y custodios que supuestamente colaboraron en la fuga de Felipe Hernández Tlatelpa, el Pirulí, fueron vinculados a proceso en Puebla, donde el presunto cabecilla criminal escapó por la puerta principal del reclusorio de San Miguel.

De acuerdo con el reporte de la fiscalía estatal, también fue vinculado a proceso Antonio Hernández Taltelpa, hermano del Pirulí, quien intercambió ropas con su familiar para ayudarlo en la fuga el pasado 6 de junio.

Aunque inicialmente el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, había informado de 17 personas arrestadas, la dependencia ministerial procesará a 15 en total.

“Como coautores de los delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia, están vinculados a proceso los custodios: Brasil N., Roberto Carlos N., Carlos Alfredo N. y Guillermo N.

“También están vinculados a proceso por omisión en delitos contra la procuración y administración de justicia y otros ramos del poder público: Jorge N., encargado de despacho de la Dirección del CERESO; Octaviano N., responsable de la Subdirección de Seguridad y Custodia; Armando N., encargado de la Coordinación de Seguridad y Custodia; Alejandro N., supervisor penitenciario del Área de Seguridad y Custodia; y los custodios Juventino Eleuterio N., José Juan N., Alfonso N., José Luis N., Enrique N. y Florencio N”, destacó la Fiscalía de Puebla.

El gobernador de Puebla informó que había 17 detenidos pero solo se procesó a 15 (Foto: TW@MBarbosaMX)

El Pirulí logró evadirse después de que presuntamente recibió la visita de su hermano y cuñada.

Momentos después se cambió de ropa en el área de visitas conyugales y salió del reclusorio burlando los filtros de seguridad y sin que los custodios se dieran cuenta.

“Llega una visita, llegan visitas, apenas recientemente se abrieron las visitas y ahí un cambio de vestimenta y de pase y bueno no se detectan, no se actúa cómo se debe actuar, no voy a hablar de que hubo colusión o no, solamente ocurrió este hecho”, dijo el gobernador de Puebla.

Felipe Hernández Tlatelpa fue aprehendido el 23 de noviembre de 2020, imputado por la Fiscalía y vinculado a proceso por el Juez de Control de San Martín Texmelucan, por el delito de homicidio calificado, cometido el 15 de febrero de 2020 en una tienda de conveniencia de Santa Ana Xalmimilulco en agravio de una persona del sexo masculino.

Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso penal, el cual se encontraba en la etapa intermedia.

Al menos 14 servidores públicos fueron procesado por la fuga del Pirulí (Foto: Cuartoscuro)

Ahora, todas las personas que participaron en su fuga permanecerán en prisión preventiva durante el seguimiento de la investigación que incluye acciones para la recaptura del Pirulí.

La Fiscalía de Puebla aclaró que respecto al homicidio de los estudiantes y el conductor de Uber ocurrido el 23 de febrero de 2020 en Huejotzingo, la dependencia detuvo en flagrancia e imputó en su momento los delitos de homicidio calificado y robo de vehículo agravado a Lisset N., Pablo Jesús N. y Ángel N.

El gobernador poblano refirió que los detenidos por este caso son Lizeth Ramírez Castro, Pablo Jesús Juárez Amador y Ángel Juárez Espinosa, quienes fueron ubicados en el municipio de Huejotzingo.

Barbosa Huerta indicó que los homicidas eran un grupo delictivo con menos influencia, aunque eran de la misma región.

En la indagatoria no se acredita la participación del Pirulí en la ejecución material del homicidio de las cuatro víctimas referidas. Al principio de la investigación, como lo hizo saber la Fiscalía, se consideró la factibilidad de que los imputados que participaron en la ejecución material del hecho pertenecieran al grupo delictivo encabezado por el ahora prófugo, sin que esto se haya acreditado hasta este momento.

Supuestamente, este sujeto encabezaba una banda que operaba en la misma zona de Huejotzingo, conocida como Los Pirulís, a partir de su apodo.

SEGUIR LEYENDO: