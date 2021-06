Quién es “El Pirulí”, el reo que se fugó por la puerta principal de la cárcel en Puebla

Felipe Hernández Tlatelpa, alias ‘El Pirulí’, se fugó la tarde de domingo del Centro de Reinserción Social de San Miguel, en la capital poblana. algunas versiones señalaron que estaba relacionado con el asesinato de tres estudiantes de medicina y un chofer de taxi en Huejotzingo, sin embargo el gobernador del estado, Miguel Barbosa lo desmintió y refirió que está acusado de ser un líder de una banda delictiva.

Hernández Tlatelpa logró evadirse después de que presuntamente recibió la visita de su hermano y cuñada.

Momentos después se cambió de ropa en el área de visitas conyugales y salió del reclusorio burlando los filtros de seguridad y sin que los custodios se dieran cuenta.

“Llega una visita, llegan visitas, apenas recientemente se abrieron las visitas y ahí un cambio de vestimenta y de pase y bueno no se detectan, no se actúa cómo se debe actuar, no voy a hablar de que hubo colusión o no, solamente ocurrió este hecho”, dijo Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla.

Por esta fuga fueron detenidos 17 funcionarios del centro penitenciario que son investigados.

“Ya hay 17 detenidos. Hemos estado muy pendientes de que esto se cumpla, se investigue y todos los protocolos que se tengan que cambiar de seguridad se cambien, cuando hay descuidos es porque las cosas no están funcionando como se deben, los responsables tienen que ser sancionados”, dijo Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla.

Refirió que los detenidos por este caso son Lizeth Ramírez Castro, Pablo Jesús Juárez Amador y Ángel Juárez Espinosa, quienes fueron ubicados en el municipio de Huejotzingo.

En tanto, señaló que Hernández Tlatelpa fue detenido el 24 de noviembre de 2020 porque encabezaba una banda que operaba en la misma zona de Huejotzingo, conocida como Los Pirulís, a partir de su apodo.

Felipe “N” fue detenido en noviembre del año pasado. Barbosa Huerta indicó que los homicidas eran un grupo delictivo con menos influencia, aunque eran de la misma región.Indicó que la Fiscalía General del Estado informará con mayor amplitud sobre este caso, a fin de eliminar rumores o filtraciones “malintencionadas”.

Con 6,383 carpetas de investigación por diversos delitos, la entidad poblana igualó las cifras de incidencia delictivas registradas antes del 2020, año atípico derivado de la crisis sanitaria por el Sars-Cov-2. Al compararse con el mismo mes del año 2019, Puebla registró un decremento de 12.8 por ciento en los casos investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mientras que en un comparativo en el mismo periodo, pero del año 2018, se presentó un incremento de 1,156 casos, al pasar de 5,227 delitos en abril de dicho año, a 6,383 casos, en el mismo lapso del 2021.

Por otro lado, al confrontar datos con el mismo mes, pero del año pandémico, en abril de 2021, se registró un aumento de 40.8 %, al pasar de 4,532 delitos en abril del año pasado, a la cifra ya mencionada.

Según el informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Puebla se coloca en el octavo lugar a nivel nacional de entidades federativas con mayor incidencia delictiva, al registrar más de seis mil delitos en el inicio del segundo trimestre del año.

Luego de que Puebla sumara 515 averiguaciones por presuntos asesinatos, tanto dolosos como culposos durante abril del año pasado; en el cuarto mes de 2021 la cifra aumentó a 718 carpetas de investigación.

En esta categoría, el delito que tuvo un incremento significativo fueron las lesiones, al pasar de 361 carpetas de investigación a 582 denuncias.

De la misma manera, los robos se incrementaron casi al doble, efecto del desconfinamiento y con ello mayor movilización en la entidad poblana; pasando de 1,901 delitos denunciados a 2,248 investigaciones. En el desglose de datos, el robo con y sin violencia a transeúnte en vía pública paso de 217 a 278 casos, mientras que el robo a transporte público registró 31 denuncias, es decir, siete delitos más que el año antecesor.

Respecto a los delitos relacionados con la violencia sexual; el reporte del secretariado señaló que el cuarto mes de este año se contaron 138 más denuncias que en el mismo lapso de 2020, pasando de 175 a 313, así como reconociendo un aumento de 78.8 por ciento de los casos.

