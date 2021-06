Aunque se arrepintió de creer en AMLO, Lilly Téllez felicitó a Durazo por triunfo en Sonora

Lilly Téllez felicitó a Alfonso Durazo por ganar las elecciones en Sonora (Foto: Twitter / @LillyTellez / @AlfonsoDurazo)

Lilly Téllez, senadora de la república por el PAN, felicitó a Alfonso Durazo, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de AMLO, por ganar la gubernatura de Sonora, ya que en la víspera presumió en redes sociales que acababa de recibir la constancia de mayoría por las votaciones del pasado 6 de junio.

“Felicito al próximo gobernador de Sonora Alfonso Durazo. La mayoría de los sonorenses votaron por él con enorme esperanza de un mejor futuro. Le deseo éxito para promover la unidad y fomentar la prosperidad de todos”, expresó la ex militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en su cuenta oficial de Twitter.

Esta felicitación contradice una publicación que realizó con tan sólo 47 minutos de diferencia, pues en un segundo tuit, Téllez García manifestó su arrepentimiento por haber militado en Morena a la par de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2018, ya que aseguró que el nuevo partido en el poder es una facción aliada al crimen organizado.

Lilly Téllez se arrepintió de apoyar a AMLO en 2018 (Foto: Cuartoscuro)

“No me alcanzará la vida para arrepentirme de haber creído en AMLO en 2018. Seguiré señalando a Morena como lo que es: un grupo de vándalos aliados del crimen organizado”, denostó la senadora provida respecto a la 4T ante la pregunta de que si regresaría a Morena con los resultados electorales.

Por su cuenta, el próximo gobernador de Sonora ratificó su compromiso con la administración obradorista y conminó a la unión de los ciudadanos de la entidad para hacer de la cuarta transformación la herramienta de transición que se requiere.

“Asumo con lealtad, conciencia y humildad la responsabilidad que el pueblo de Sonora me ha confiado. Seré un empleado público al servicio de la gente con un mandato de cambio. Nuestro reto no es menor, pero hago un llamado a la unidad de todas y todos, los invito a trabajar juntos en la transformación de nuestro estado para recuperar la grandeza que anhelamos”, refirió en redes sociales el ex secretario particular del presidente de la república durante el sexenio de Vicente Fox.

La contradicción radica en que Durazo Montaño fue parte esencial de la 4T al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues al ser él el máximo encargado de la seguridad al interior de México, fue pieza clave para la consolidación de las estrategias securitarias de la república, como la creación y consolidación de la Guardia Nacional (GN), con la cual se desapareció la Policía Federal, un órgano señalado por López Obrador como profundamente corrupto y aliado de Felipe Calderón.

Lilly Téllez ha insultado a Citlalli Hernández con tal de defender su perspectiva sobre el aborto (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que las declaraciones contraintuitivas son usuales en la ex estelar de TV Azteca, pues en muchas ocasiones llegó a manifestarse en contra de Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, por motivos ideológicos, y, al mismo tiempo, expresó su respeto por Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en la Cámara Alta.

Las deliberaciones de Téllez García, por ejemplo, respecto a la interrupción legal del embarazo han contrastado con la nueva ola feminista que ha captado la óptica nacional gracias a las marchas celebradas el 8M, donde ha asegurado que “el pañuelo verde mata”, declaración que le produjo diversas respuestas tanto como de Hernández Mora, como por parte de la escritora y dramaturga Sabina Berman, quien estimó que a la legisladora le preocupan más los cigotos que las vidas de las mujeres que no pueden decidir sobre su maternidad.

Cabe recordar que para ambas discusiones, Monero Calderón defendió el punto de vista conservador de la ahora militante del Partido Acción Nacional (PAN).

