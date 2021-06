Michelle Vieth y Silverio rompieron en llanto en vivo en “Las Estrellas bailan en Hoy”

Tras su problemática participación, Michelle Vieth se convierte en la primera en obtener calificación perfecta (Foto: @programa_hoy/Twitter)

La semana comenzó con la ausencia de Galilea Montijo como conductora de “Las Estrellas bailan en hoy”, en su lugar entró Raúl Araiza y Arath de la Torre. En conjunto recordaron que el pasado viernes salieron Laura Bozzo y Raúl Sandoval.

La primer pareja en cautivar a los jueces con una sensual Lambada fue la integrada por Ximena Córdoba y Raúl Coronado. Durante los ensayos, los bailarines comentaron que se les complicaron las cargadas porque no coordinaban bien. Incluso, sufrieron lesiones pues el tapatío se lesionó una muñeca mientras que la colombiana se sintió de una costilla.

La modelo declaró que este baile fue un reto por los movimientos sensuales que caracterizan al género. Dijo que estaba dando su máximo esfuerzo pero era consciente de que aún no lograba mover la cadera como se esperaba. Ximena mencionó que sabe lo importante que son los movimientos porque la semana pasada “La Juez de Hierro” criticó a Marisol González por no hacerlo bien.

Anette Michel suplió a Galilea Montijo en el matutino CAPTURA: Twitter

Al inicio, la pareja sorprendió con un breve espectáculo de capoeira en donde la colombiana movió unas telas con sus manos mientras que el actor tapatío mostró unos pasos de capoeira. Con trajes de color agua marina presentaron su bailable que culminó con 24 puntos.

Los comentarios de los jueces fueron favorables y recibieron halagos por la presentación. Latin Lover comentó que se dio cuenta de que no se sentían cómodos con el género porque intentaban no pegarse mucho pero dijo que aún así salió bien.

Lolita Cortés los felicitó por intentar algo nuevo dentro de su presentación, pues la capoeira le dio otra vista. Sin embargo, llamó la atención de Ximena porque sólo se la pasaba sonriendo y no se involucraba en la actuación junto con su pareja.

Video: Hoy

A manera de justificación, Ximena les explicó que no se sentía muy cómoda bailando ese género y que de no ser porque ya conoce a Raúl, no se atrevería a hacerlo por el “roce”.

Michelle Vieth y Silverio fueron los siguientes en pisar el centro de la pista con un freestyle. La pareja lucio un vestuario en color negro con destellos dorados; se movieron con pasos clásicos de tango e hicieron unas cargadas espectaculares, por lo que se ganaron el show.

“Me provoca una sonrisa constante (...) soy su fan eterna”, dijo Andrea Legarreta cuando dio sus comentarios. Latin Lover encontró un defecto en su presentación, pues dijo que las cargadas se ven bien pero “muchas empalagan”, no obstante reconoció que se atrevieran a hacerlo.

“La Juez de Hierro” comentó que el baile la dejó sin poderse mover. la reconocida bailarina quedó impactada con todas las cargadas que hicieron, en especial con una en donde Michelle rodeo el cuerpo de su acompañante de la cabeza a los pies. “Parecía parque de diversiones” completó Legarreta.

Video: Hoy

Cortés apreció el esfuerzo y simpatizó con la pareja por el cansancio y dolor que dijeron sentir después de los ensayos. Afortunadamente todas las observaciones fueron positivas y la repartición de puntos comenzó con un 10 por parte de la conductora de Hoy.

Siguió el ex luchador, quien a pesar de su crítica sobre las cargadas, también les dio un 10. Ansiosos, ambos bailarines esperaban las últimas palabras de Lolita, pues saben que sus calificaciones suelen ser más estrictas pero tenían la esperanza a flor de piel.

Así, Lolita Cortés asombró con su primer 10 en todo lo que va de la competencia. Con ello, Michelle Vieth y Silverio se convirtieron en la primer pareja en lograr la calificación perfecta con 30 puntos. La actriz agradeció a todo el público que la apoya y les dedicó su triunfo.

SEGUIR LEYENDO: